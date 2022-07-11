Продаж будматеріалів під час війни знизився, зросли категорії продуктів, спортивного одягу, дитячих товарів – "Епіцентр"

Динаміка продажу в торговельній мережі "Епіцентр" у перший місяць війни знизилася загалом на 30% порівняно з минулим роком, проте низка категорій товарів продемонструвала зростання, зокрема продукти харчування, спортивний одяг та взуття, дитячі товари, повідомили у пресслужбі компанії.

"Найбільше від війни постраждала реалізація товарів для будівництва, ремонту та облаштування житла. Наприклад, у перший місяць війни продаж керамічної плитки та інших покриттів для підлоги скоротився на 66%, меблів - на 57%, а будматеріалів - на 47%", - йдеться у пресрелізі.

Натомість категорія будматеріалів почала відновлюватися: у травні темп падіння продажу скоротився до 15-20%.

Як повідомляє "Епіцентр", обсяги реалізації продуктів харчування у березні-квітні зросли у 2,5 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року, найбільший попит мали товари з тривалим терміном зберігання: консерви, борошно, олія, цукор та сухофрукти. Серед популярних товарів також сушене манго, шоколадні батончики та алкоголь.

Позитивну динаміку продажу на початку війни демонстрували також спортивний одяг та взуття, дитячі товари – за рахунок товарів для малюків (дитяче харчування, засоби гігієни). У квітні також зріс продаж текстилю, посуду, канцтоварів, що пояснюється потребами внутрішніх переселенців, вважають у мережі.

За даними компанії, попит на необхідні армії тактичні товари поступово знижується із покращенням постачання ЗСУ. Водночас у травні збільшився продаж електронної та побутової техніки. Зріс також попит на електроскутери та інший електричний транспорт, що зумовлено дефіцитом та подорожчанням пального на українських АЗС.

Як зазначає "Епіцентр", зараз спостерігається тенденція до економії коштів – покупці відмовляються від придбання дорогих товарів і частіше закуповують продукцію першої необхідності. Крім того, у компанії констатують географічний перерозподіл споживання, пов'язаний із внутрішньою міграцією населення до західних областей країни.

"Щоб уникнути дефіциту деяких категорій товару, ми активно працювали над диверсифікацією каналів постачання. Це надало нам можливість оперативно заповнити полиці торгових центрів та забезпечити стабільність роботи мережі", – процитовано у пресрелізі слова в.о. директора з роздрібної торгівлі компанії "Епіцентр К" Дмитра Танька.

Як повідомлялося, загальний товарообіг мережі "Епіцентр" у квітні 2022 року зріс на 18% порівняно з березнем, але впав майже на чверть до аналогічного періоду минулого року

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того ж року. Станом на 24 лютого 2022 року мережа налічує 71 ТЦ "Епіцентр" та дев'ять гіпермаркетів "Нова лінія" в Україні.

За час російсько-української війни дощенту знищено три торгові центри у Чернігові, Бучі, Маріуполі. Частина об'єктів мережі призупинила роботу через близькість бойових дій, деякі перебувають на тимчасово окупованій території.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).