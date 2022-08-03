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14:11 03.08.2022

Понад 300 ІТ-компаній уже включено до "Дія.City" - Мінцифри

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Понад 300 ІТ-компаній уже включено до "Дія.City" - Мінцифри

До правового та податкового режиму "Дія.City" офіційно вже включено понад 300 українських та міжнародних ІТ-компаній, повідомило Міністерство цифрової трансформації на своєму телеграм-каналі в середу.

Серед тих, хто нещодавно приєднався до "Дія.City": DataRobot – міжнародна технологічна компанія, що створила AI-платформу для аналізу даних та побудови прогнозованих моделей для бізнесу, якою користуються всесвітньо відомі бренди та компанії зі списку Fortune 500; Helsi.me — український стартап, який створив електронну медичну систему для запису до лікарів та зберігання медичних даних? та Сiklum – міжнародна аутсорсингова IT-компанія, заснована в Україні з офісами у США, Іспанії, Швейцарії, Данії, Ізраїлі, Польщі, ОАЕ та Пакистані.

До "Дія. City" також долучилися: міжнародна корпорація, яка створює інтегровані рішення для управління інвестиціями SimCorp; платформа для автоматизації каналів продажу Reply.io та міжнародна ІТ-компанія, що створює технологічні продукти для освітніх проєктів та створення успішної кар'єри Govitall.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України розширив дію спеціального правового режиму "Дія.City" на низку видів технологічної діяльності.

Крім того, IT-школи-резиденти "Дія.City" не сплачуватимуть ПДВ.

Джерело: https://t.me/mintsyfra/3293

Теги: #мінцифри #дія_city

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