Телеком

11:02 03.08.2022

"Укртелеком" перепідключить абонентів "Інтерактивного ТБ" до послуг Megogo

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"Укртелеком" перепідключить абонентів "Інтерактивного ТБ" до послуг Megogo

АТ "Укртелеком" почав надавати доступ до послуг медіасервісу Megogo для абонентів, які раніше користувалися послугою "Інтерактивне ТБ" (її надавав провайдер цифрового телебачення Oll.tv, що припинив роботу, входив до складу холдингу "Медіа Група Україна") SCM (Ріната Ахметова).

Як повідомив на своїй сторінці у фейсбуці ввечері 2 серпня директор із корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов, "Укртелеком" є технологічним партнером, який забезпечує інтернет-доступ своїх абонентів до послуг Megogo.

"Переключення абонентів починається сьогодні та триватиме кілька днів. Клієнти отримають персональні sms-повідомлення, після чого їх буде автоматично підключено до тарифного плану "Легкий", - повідомив Шуранов.

Він розповів, що технічним фахівцям "Укртелекому" та Megogo вдалося забезпечити автоматичне завантаження Megogo в абонентські телевізійні приставки. Якщо клієнт має інший пристрій, потрібно завантажити програму Megogo та ввести логін/пароль, які "Укртелеком" направить у персональному sms-повідомленні.

Сервіс надаватиметься безкоштовно до 20 серпня 2022 року, після 20 серпня вартість використання пакета становитиме 99 грн/міс. із ПДВ.

Як повідомлялося, провайдер цифрового інтерактивного телебачення Oll.tv та оператор супутникового телебачення Xtra TV, що входять до складу холдингу "Медіа Група Україна" ("МГУ"), підконтрольного SCM Ріната Ахметова, з 23:00 22 липня припинили трансляцію телеканалів і надання послуг зв'язку абонентам.

Раніше власник SCM бізнесмен Рінат Ахметов оголосив про вихід SCM із медіабізнесу та здачу ліцензій усіх її ЗМІ державі у зв'язку з набуттям чинності антиолігархічного закону.

За його словами, медіахолдинг "МГУ" створювався з 2000 року, загальний обсяг вкладених у нього інвестицій перевищив $1,5 млрд, кількість співробітників становить 4 тис., а канали "Україна" та "Україна 24" стали лідерами в Україні за аудиторією глядачів.

"Медіа Група Україна" поєднує національний ефірний телеканал "Україна", загальнонаціональний інформаційний телеканал "Україна 24", розважальний молодіжний телеканал "НЛО TV"; тематичні канали "Індиго TV"; телеканали "Футбол 1/2/3"; регіональні телеканали "Донбас", "34 телеканал", "Сігма"; оператор супутникового телебачення Xtra TV; міжнародні канали Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/NLO TV 2; продакшн-компанії "Теле Про", "Допоможемо ТБ"; медіа-агентство повного циклу "Медіа Партнерство Баїнг"; групу новин "Україна", мультимедійну платформу "Україна" - теленовини "Сегодня" та сайт segodnya.ua; кросплатформний проєкт Vogue UA та ОТТ-платформу Oll.tv.

Теги: #укртелеком #megogo

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