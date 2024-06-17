MEGOGO пояснює збій у трансляції футбольного матчу Україна-Румунія погодними умовами

Український медіасервіс MEGOGO повідомив про технічний збій під час трансляції першого матчу чемпіонату Європи-2024 з футболу, у якому збірна України грала проти Румунії.

Як повідомив сервіс на сторінці у фейсбуці, попередньо, збій стався через погодні умови.

"Друзі, щиро перепрошуємо за технічні незручності. На жаль, виникли перебої з трансляцією. Ми працюємо над усуненням проблем і поверненням трансляції. Попередньо, через погодні умови стався технічний збій у мережі доставки контенту", - йдеться в повідомленні сервісу в понеділок.

Раніше повідомлялося, що збірна України програла 0:3 Румунії в першому матчі чемпіонату Європи з футболу 2024 року. Незважаючи на значну перевагу у володінні м'ячем (71%-29%), українська команда пропустила в першому таймі на 29-й хвилині, а в другому - на 53-й і 57-й.

У наступних матчах групового турніру Україна зіграє 21 червня зі збірною Словаччини, а 26 червня - Бельгії.