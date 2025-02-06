Інтерфакс-Україна
Телеком
12:25 06.02.2025

MEGOGO в 2024 р. інвестував в україномовне озвучення контенту 38 млн грн

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MEGOGO в 2024 р. інвестував в україномовне озвучення контенту 38 млн грн

Український медіасервіс MEGOGO торік зберіг інвестиції в україномовне озвучення на рівні 38 млн грн, створивши на власній студії та в співпраці з партнерами 3825 годин контенту, повідомила пресслужба медіасервісу.

"Компанія продовжила активно інвестувати в україномовне озвучення, виділивши на це 38 млн грн, як і в 2023 році. На власній студії MEGOGO VOICE та у співпраці з партнерами створено 3825 годин озвучення українською для фільмового, серіального, дитячого та іншого контенту", - ідеться в повідомленні пресслужби MEGOGO в четвер.

2024 рік став для MEGOGO роком знакових досягнень, вказується в повідомленні.

Сервіс став офіційним мовником УЄФА ЄВРО-2024, транслював Олімпійські ігри у партнерстві з Warner Bros. Discovery із коментарями українською мовою, а також показував два бої Олександра Усика проти Тайсона Фʼюрі. Крім того, MEGOGO запустив телеканал MEGOGO СПОРТ у Т2 (скорочена назва для стандарту цифрового ефірного телебачення DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial, - ІФ-У), уклав партнерство зі стрімінговою платформою Netflix і міжнародним спортивним телеканалом Setanta, сказано в повідомленні.

Впродовж року бібліотека MEGOGO поповнилася 6 тис. одиниць нового контенту у VOD та LIVE.

Користувачі проводили з MEGOGO в середньому одну годину на день, тобто 365 годин на рік. Найпопулярнішим пристроєм для перегляду став Smart TV, а найуживанішим емодзі на інтерактивах ТБ – прапор України, повідомили в пресслужбі MEGOGO.

Торік сервіс оновив функціонал, запустивши власну систему рекомендацій, оновивши ігри на Smart TV та застосунок MEGOGO VR, також розширивши інтерактивні функції на ТБ-каналах.

У рамках розбудови екосистеми сервісу відкрилась онлайн-книгарня з паперовими книжками MEGOGO BOOKS.

Відділ боротьби з піратством MEGOGO виключив з пошукової видачі Google 527 тисяч сторінок піратських сайтів, видалив понад 140 тисяч піратських копій контенту і передав партнерам-правовласникам понад 195 тисяч посилань на піратські копії контенту для блокування.

Також фахівці медіасервісу видалили з "маркетів" 14 затосунків, закрили 75 груп і каналів у месенджерах та 303 спільноти в соціальних мережах. Було видалено понад 19 тис. унікальних посилань на піратські футбольні трансляції. А також понад 1,3 тис. посилань на піратські трансляції єдиноборств. Найбільший обсяг роботи спеціалісти MEGOGO виконали під час двох чемпіонських поєдинків Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі, сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що MEGOGO вийшов на ринок Румунії.

Медіасервіс Megogo був заснований у Києві 2011 року. У медіатеці сервісу - телеканали, фільми, серіали, мультфільми та ігри, освітній і блогерський контент, аудіокниги, подкасти та радіо. В Україні з Megogo доступно 390 каналів із шоу, серіалами та програмами, 15 тис. фільмів, 900 аудіокниг. Контент доступний на популярних платформах iOS, Android, Smart і Android TV, плеєрах і приставках з Apple TV, Amazon Fire TV, XBOX One, Sony PlayStation. До виходу в Румунію медіасервіс був представлений у 14 країнах світу. У лютому 2023 року компанія вийшла на ринок Польщі.

Теги: #megogo #інвестиції #озвучення

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