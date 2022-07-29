Міноборони України анонсувало Національний оборонний хакатон для боротьби з Росією у кіберпросторі

Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом ЗСУ, Радою нацбезпеки та оборони України та за підтримки американських партнерів має намір провести Національний оборонний хакатон, повідомляється на сайті міністерства у п'ятницю.

За словами заступника міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Олега Гайдука, завданнями хакатона визначено координацію зусиль кіберспільноти в рамках виконання завдань кібероборони України, а також організаційно-правові засади діяльності сил кібероборони, створення та проведення організованих провідних рішень.

"Сьогодні кібератаки – це повноцінна складова конвенційної війни проти України, про що і свідчить кореляція подій у кіберпросторі з воєнними діями у фізичному світі. Відмічається координація деструктивної активності російських військових хакерів з північнокорейськими, китайськими та іранськими союзниками у нападах на українську критичну інформаційну інфраструктуру", – наголосив Гайдук.

Він акцентував увагу на тому, що відсутність координації та єдиного задуму при масованих спробах пошкодити інформаційну інфраструктуру Росії, до певної міри "ускладнило проведення скоординованих за часом та цілеполяганням заходів військових сил кібероборони у кіберпросторі противника".

За словами Гайдука, проведення оборонного хакатону сприятиме підтримці наземної операції ЗСУ, дозволить запозичити новий інструментарій для кіберборотьби та визначити найефективнішу організаційно-правову модель кібероборони держави.