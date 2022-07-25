"Укрпошта" впроваджує пільговий тариф на видачу посилки у точці її прийому

"Укрпошта" впроваджує нову послугу "Точка видачі", в рамках якої посилка за пільговим тарифом приймається у відправника та вручається одержувачу в одному і тому самому відділенні поштового зв'язку без відправлення на сортувальний центр, повідомляє пресслужба "Укрпошти" у понеділок.

"Оскільки відправлення доступне до видачі одразу після його прийому, до мінімуму скорочується час із моменту оформлення відправлення до моменту відправлення одержувачу смс-повідомлення про надходження посилки, а також суттєво знижується ціна", - зазначено у повідомленні.

В "Укрпошті" зазначили, що якщо вартість доставки посилки вагою до 2 кг за тарифом "Укрпошта Експрес" у межах області становить 38 грн, то доставка аналогічного відправлення за тарифом "Точка видачі" - 15 грн.

Компанія уточнює, що забрати посилку можна протягом стандартних 14 днів.

Послуга доступна з 25 липня у всіх відділеннях "Укрпошти".