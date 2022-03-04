Події

20:43 04.03.2022

Кабмін встановив нульову ставку ПДВ на пальне для оборони України

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Кабінет Міністрів України до завершення воєнного стану встановив нульову ставку ПДВ на операції з постачання товарів для заправки або забезпечення транспорту силовиків та бюджетних організацій для забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави.

Таку постанову №178 від 2 березня уряд ухвалив на виконання мобілізаційних завдань в умовах воєнного стану, впровадженого указом президента №64 від 24 лютого поточного року, йдеться у ухвалі.

Згідно з документом, нульова ставка ПДВ встановлюється на постачання палива ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Державній прикордонній службі, МВС, ДСНС, Управлінню держохорони, Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації, іншим законно створеним військовим формуванням, їхнім об'єднанням, військовим частинам, держустановам та організаціям, що утримуються за рахунок держбюджету.

Постанова набирає чинності з дня оприлюднення та застосовується з 24 лютого 2022 року.

Теги: #паливо #пдв #пільга
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