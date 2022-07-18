Адвокати Маска намагаються заблокувати прискорений розгляд справи про купівлю Twitter - ЗМІ

Адвокати Ілона Маска подали клопотання до суду в американському штаті Делавер, щоб завадити виконанню вимог керівництва Twitter прискорити розгляд про завершення угоди щодо купівлі соціальної мережі, повідомляє Bloomberg.

"Адвокати Маска заявляють, що керівництво Twitter не має підстав наполягати на проведенні судового розгляду "зі швидкістю світла", - пише агентство з посиланням на поданий до суду документ.

На думку команди юристів Маска, розгляд справи про завершення угоди, яка має відбутися у вересні в Делавері, не може вкластися лише за чотири дні, як цього вимагає Twitter.

У повідомленні наголошується, що адвокати Маска просять провести судовий розгляд 13 лютого 2023 року, оскільки спочатку необхідно здійснити "аналіз великого обсягу даних".

У підсумку, 19 липня суддя проведе слухання щодо того, чи слід розглядати справу в прискореному режимі, передає Bloomberg.

Раніше керівництво Twitter подало до суду на Маска, щоб досягти завершення угоди щодо купівлі соціальної мережі.

"Twitter подає цей позов, щоб заборонити Маску подальші порушення, змусити Маска виконати свої юридичні зобов'язання та змусити до завершення операції зі злиття за виконання декількох умов", - йдеться у документі, переданому до Канцелярського суду американського штату Делавер.

Маск 8 липня повідомив Twitter про відмову від угоди з купівлі. "Пан Маск розриває Угоду про злиття, оскільки Twitter суттєво порушує численні положення цієї Угоди", - йдеться у листі її представника до компанії.

Згідно з текстом листа, таке рішення продиктоване тим, що соцмережа відмовилася або не змогла надати Маску інформацію про кількість підроблених або спам-аккаунтів платформи.

Як повідомлялося, Twitter прийняла пропозицію Маска про купівлю за $44 млрд 25 квітня. Однак у середині травня бізнесмен заявив, що подальшого руху угоди не буде, доки Twitter не прояснить ситуацію щодо частки фейкових акаунтів у соцмережі.

Вже в червні Маск пригрозив розірвати угоду через те, що компанія відмовляється надати йому запитані дані. Тоді представник Twitter заявляв, що у компанії продовжують ділитися інформацією з Маском, щоб закрити угоду відповідно до умов укладеної угоди.