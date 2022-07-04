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21:15 04.07.2022

Нацпрограма з цифровізації України передбачає $100 млн інвестицій

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Нацпрограма з цифровізації України передбачає $100 млн інвестицій

Національна програма із цифровізації України передбачає проєкти на загальну суму $0,1 млрд.

Такі цифри опубліковано у Плані відновлення України, представленому на конференції у Лугано.

За словами віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, однією з цілей відомства є 100% цифровізація публічних сервісів в Україні.

"У нас буде можливість зареєструвати онлайн земельну ділянку, автомобіль, відкрити бізнес тощо. Все це можна буде зробити з мобільного телефону", - сказав він у ході презентації низки запланованих проєктів.

Ще однією метою відомства, за словами віцепрем'єра, є створення "захищеної держави". Зокрема, планується створення запасної інфраструктури для всіх 25 базових держреєстрів, надійного сховища даних резервного копіювання, хмарних технологій та безпечного центру обробки даних.

Наступний проєкт, про який розповів Федоров – "Кіберфронт". Його метою буде створення комплексної системи кіберзахисту для Європи та світу, ефективних підходів до протидії сучасним кібервикликам, розробка нових моделей кіберзахисту.

Крім того, планується цифровізація у судовій системі. Зокрема, згідно з поданою віцепрем'єром інформацією, планується створення електронної судової системи, електронного нотаріуса. Також у планах – електронні вибори суддів і членів Вищої ради правосуддя.

Заплановано цифровізацію старшого покоління. За словами Федорова, планується надати смартфони кожному українцю віком від 60 років, а також навчити їх ними користуватися.

"Е-освіта. Це чудова нагода для дітей під час міграційного періоду. Ми хочемо запровадити єдину платформу, де діти зможуть навчатися. Крім того, ми навчимо їх як користуватися цими системами", - розповів він про наступний проєкт.

Крім цього, Федоров представив ще три плановані проєкти - е-Митниця (електронні КПП - сканер, електронна черга, автоматичне митне оформлення товарів народного споживання, цифрова система управління ризиками та обслуговування клієнтів); е-Охорона здоров'я (впровадження системи електронної охорони здоров'я, телемедицина, інноваційні інструменти віддаленого моніторингу); Cashless (впровадження цифрових готівкових коштів e-hryvnia, безготівкової інфраструктури).

Віцепрем'єр закликав інвесторів стати донорами цих напрямів, надати фінансову допомогу через U24 та поділиться своїми сучасними технологіями.

 

Теги: #інвестиції #програма #цифровізація

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