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13:45 30.06.2022

"Укрпошта" з 1 липня прийматиме і доставлятиме великогабаритні посилки

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"Укрпошта" з 1 липня прийматиме і доставлятиме великогабаритні посилки

"Укрпошта" з 1 липня прийматиме і доставлятиме великогабаритні посилки (велосипеди, автомобільні бампери, пуфи тощо) у всіх обласних центрах, а також у м. Кременчук, Краматорськ та Кривий Ріг, у виділених для таких відправлень відділеннях,- повідомила пресслужба компанії у четвер.

В "Укрпошті" зазначають, що великогабаритною вважається відправка фактичною вагою до 30 кг, довжиною найбільшої сторони від 0,7 м до 2 м та сумою всіх сторін (висота + довжина + ширина) – до 3,5 м.

Також національний поштовий оператор запроваджує зміни і для відправлень вагою понад 30 кг. Максимальна маса такого відправлення збільшується до 600 кг.

За даними "Укрпошти", компанія вже повернулася до довоєнного графіку роботи у більшості областей. Винятком є тимчасово окуповані території Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, де робота здійснюється в індивідуальному порядку з урахуванням поточної ситуації.

У деяких звільнених містах, де населення повернулося лише частково, відділення "Укрпошти" працюють за скороченим графіком і перейдуть у довоєнний режим щойно збільшаться обсяги роботи.

Теги: #укрпошта #посилки

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