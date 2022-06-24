"Нова пошта" відкрила набір нових учасників програми безоплатних перевезень гуманітарної допомоги

Група компаній "Нова пошта" пропонує ще 25 відправникам гуманітарної допомоги долучитися до соціального проєкту – "Гуманітарна пошта України", наголошується в повідомленні компанії у п'ятницю.

Згідно з ним, приєднатися до проєкту та безоплатно відправляти необхідну допомогу військовим, переселенцям, дитячим будинкам, лікарям тощо можуть волонтерські організації, благодійні фонди та громадські об'єднання, які мають неприбутковий статус та готові до довгострокового партнерства.

"На сьогодні у нас 175 учасників проєкту, які щодня відправляють нами гуманітарну допомогу, і обсяги лише збільшуються, адже кількість тих, хто перебуває у скрутному становищі, зростає. Ми розуміємо, наскільки важлива наша допомога саме зараз для волонтерів, тому готові прийняти ще 25 нових організацій", - наведено в повідомленні слова керівника проєкту "Гуманітарна пошта України" Андрія Григорова.

З 2014 року "Нова пошта" вже перевезла безкоштовно до зон бойових дій 20 тис. тонн допомоги: їжі, одягу, взуття, побутових речей, медикаментів та медичного обладнання, військової амуніції.

Партнери проєкту отримають безоплатні відправлення та доставку вантажів військовим, ТРО, переселенцям, госпіталям та медичним закладам у прифронтових та звільнених населених пунктах.

Щоб стати партнером проєкту "Гуманітарна пошта України", потрібно заповнити відповідну заявку на сайті "Нова пошта".