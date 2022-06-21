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11:47 21.06.2022

"Vodafone Україна" запустив функцію повідомлення про появу в мережі абонента

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"Vodafone Україна" запустив функцію повідомлення про появу в мережі абонента

Мобільний оператор компанія "Vodafone Україна" запустив можливість отримання повідомлення про появу в мережі абонента, зв'язок з яким було втрачено.

Як зазначено в повідомленні оператора, поширеному у вівторок, безкоштовна функція "Абонент на зв'язку" дає змогу дізнатися, чи отримав адресат повідомлення та чи має зв'язок.

Функція доступна всім клієнтам "Vodafone Україна", а відправляти SMS можна на номери всіх операторів України. Вартість надсилання SMS – згідно з умовами тарифного плану.

"Щоб не пропустити момент, коли близька людина знову буде в мережі, потрібно поставити знак оклику і пробіл перед текстом SMS: "![пробіл]Текст вашого повідомлення". Абонент отримає текст у звичайному форматі, без знака оклику. Коли адресат отримає повідомлення, відправник дізнається про це в отриманому SMS із текстом "Повідомлення успішно доставлено. Абонент на зв'язку", - йдеться в повідомленні оператора.

Водночас якщо повідомлення не буде отримане протягом 72 годин після відправлення, відправнику надійде таке повідомлення: "SMS не доставлено. Немає зв'язку з абонентом або помилка в номері".

Щоб скористатися функцією "Абонент на зв'язку", потрібно пересвідчитись, що функція "Отримувати звіт про доставку" відключена в налаштуваннях телефона в розділі "Повідомлення", оскільки працюватиме лише одна з цих функцій.

 

Теги: #звязок #vodafone

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