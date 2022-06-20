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12:56 20.06.2022

Світова ІТ-спільнота запустила ініціативу щодо підтримки українських стартапів

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Світова ІТ-спільнота запустила ініціативу щодо підтримки українських стартапів

Міжнародні венчурні фонди і технологічні компанії для допомоги українському ІТ-сектору створили об'єднання Ukrainian Tech Circle для допомоги українським технологічним проєктам і стартапам, які постраждали від наслідків російського вторгнення в Україну.

Як зазначається у повідомленні у понеділок, у рамках Ukrainian Tech Circle українські компанії отримають підтримку у фінансуванні, пошуку нових клієнтів та доступі до глобальної мережі контактів.

"Українські стартапи відчайдушно борються за своє виживання через нестачу інвестицій та фінансової підтримки. За даними дослідження від Українського фонду стартапів, 99% стартапів потребують фінансової підтримки, а понад 41% не мають заощадження та фінансових можливостей для розвитку", - зазначено в повідомленні.

Ініціативу вже підтримали технологічна компанія Roosh та венчурний фонд Roosh Ventures, венчурні компанії BBQ Capital, Spacecadet, Samaipata, ff Venture Capital, Caixa Capital Risc, компанії Neurons Lab, Alma, The Guarantors, Libeo, Silicon Allee, Powder та Google.

У повідомленні Ukrainian Tech Circle наголошується, що вторгнення Росії змусило українські технологічні компанії зіштовхнулися з низкою проблем, таких як необхідність релокації свого бізнесу, неплатоспроможність клієнтів та припинення бізнес-операцій. Як наслідок, частка втраченого прибутку для технологічних проєктів сягає 30-100%.

"Ми залучаємо до мережі Ukrainian Tech Circle найкращих підприємців, венчурних інвесторів, професіоналів зі сфери технологій, готових підтримати українські проєкти додатковими інвестиціями, експертизою та доступом до нових контактів. Ми постійно розширюватимемо Ukrainian Tech Circle, залучаючи в нашу спільноту все більше партнерів зі світовими іменами, які не можуть залишатися осторонь та допоможуть українським стартапам отримати нове дихання", - наведено у повідомленні слова Startup&VC Lead у Google, однієї з ініціаторів Ukrainian Tech Circle Ніни Левчук.

Команда Ukrainian Tech Circle допомагатиме українським проєктам за трьома основними напрямами:

- Fundraising: залучення коштів на розвиток українських технологічних проєктів;

- Contract Sourcing: пошук нових замовників серед компаній-учасниць об'єднання Ukrainian Tech Circle (переважно IT-аутсорсинг/аутстафінг послуги);

- Advising: консультування та доступ до міжнародної мережі експертів/менторів із венчурних фондів та через програми та ініціативи Google for Startups.

 

Теги: #іт #стартапи

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