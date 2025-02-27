Український фонд стартапів оголосив про запуск в Україні глобальної освітньої ініціативи "100 мільйонів учнів"

Український фонд стартапів оголосив про запуск в Україні глобальної освітньої ініціативи "100 мільйонів учнів" – масштабного міжнародного проєкту, заснованого Школою глобального управління Thunderbird у партнерстві з Університетом штату Аризона (ASU).

Як наголосили в Українському фонді стартапів, проєкт має на меті забезпечити безоплатну освіту для мільйонів людей у всьому світі. В Україні ініціатива зосереджена на підтримці вразливих груп населення, зокрема жінок, молоді, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та людей, які потребують додаткових можливостей для професійного розвитку.

Глобальна ініціатива "100 мільйонів учнів" — це один із найбільших освітніх проєктів у світі, що надає безоплатні курси з підприємництва та інновацій на 40 мовах, включно з українською. Завдяки запуску програми в Україні українці отримають можливість пройти навчання та здобути міжнародно визнані сертифікати, що надають нові кар’єрні перспективи та розширюють горизонти професійного зростання. Освітня програма передбачає три рівні сертифікацій, які адаптовані для слухачів із різним рівнем підготовки. Навчання охоплює ключові аспекти підприємництва, лідерства, інноваційного мислення та глобального управління, що дає змогу учасникам розвивати навички, необхідні для успіху в сучасній економіці.

Основна програма містить Глобальний тренінг з підприємництва та інновацій, розроблений для розвитку підприємницького та інноваційного мислення. Курс доступний 40 мовами та фокусується на сучасних глобальних викликах.

Навчання охоплює 19 ключових тем, які необхідні для успіху підприємця. Основний фокус зосереджується на таких напрямах: Штучний інтелект; Стратегічне планування; Підзвітність, прозорість та інтелектуальна власність; Формування команди для розвитку бізнесу.

Програма створена для максимальної гнучкості та адаптивності до потреб учасників. Вона надає учням необхідні інструменти для створення власного бізнесу, розвитку некомерційних організацій та застосування сучасних інноваційних стратегій у приватному секторі та громадському житті.

"Ця програма надзвичайно цінна для України, яка нині веде екзистенційну боротьбу за своє майбутнє. Вона безпосередньо допоможе ветеранам, внутрішньо переміщеним особам та іншим вразливим групам, надаючи безоплатний доступ до якісної освіти з підприємництва та інновацій. Завдяки цій ініціативі люди зможуть відновити своє життя, започаткувати власний бізнес, залучити інвестиції та зробити вагомий внесок у відбудову й розвиток економіки України", — наголосила директорка Фонду розвитку інновацій, частиною якого є Український фонд стартапів Наталія Кушнерська.

Як зазначила декан Школи глобального управління Thunderbird Чарла Гріффі-Браун, студенти, які успішно завершать усі три рівні, отримають можливість податися на стипендію для навчання в Thunderbird School of Global Management.

Завдяки партнерству зі Школою глобального управління Thunderbird та Університетом штату Аризона українці отримують доступ до провідних світових освітніх ресурсів. Зареєструватися на навчання можна за посиланням.