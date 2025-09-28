Венчурний Ukraine Phoenix Tech Fund обсягом EUR50 млн офіційно оголосив про запуск

Фото: https://t.me/zedigital/

Запуск приватного венчурного фонду Ukraine Phoenix Tech Fund (UPTF) на EUR50 млн офіційно оголосили засновники фонду, перший віце-прем’єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров та спецуповноважений Франції з питань допомоги та відновлення України П’єр Ельброн на конференції IT.Арена, що проходить у Львові.

"EUR50 млн на розвиток українських стартапів… Фонд надаватиме українським технологічним компаніям на ранній стадії капітал, стратегічну підтримку та доступ до міжнародної мережі", – написав у телеграм Федоров.

Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) схвалив здійснення інвестиції у UPTF разом із партнерами Team Europe — французькими Proparco та Bpifrance. Розмір внеску ЄІБ – EUR15 млн.

Видання AIN з пресконференції фонду на IT.Арена уточнило, що внесок французького державного інвестиційного банку Bpifrance становить EUR10 млн, Proparco (група AFD) – EUR5 млн, а приватного інвестора Henri Seydoux, засновника Parrot – EUR2,5 млн.

Ukraine Phoenix Tech Fund на своєму сайті повідомляє, що інвестує від стадії preseed (без доходу) та MVP (обмежений дохід) до компаній з доходом від EUR250 тис. до EUR1 млн та сильним зростанням. Фонд також здійснюватиме подальші інвестиції в портфельні компанії залежно від результатів. Умовою є наявність щонайменше одного українського засновника та значної команди в Україні.

Керуючими партнерами Ukraine Phoenix Tech Fund є Чак Вайтхед та Домінік Піоте, який був СЕО UNIT.City, серед радників – співзасновник AeroDrone, ексдиректор Microsoft Україна (2009-2014) та ексзаступник глави Адміністрації президента України (2014-2018) Дмитро Шимків.