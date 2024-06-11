Пресрелізи

13:52 11.06.2024

Група компаній АМ-БІТС виходить на міжнародний ринок під брендом Dataslab

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Історія успіху АМ-БІТС – потужного гравця ІТ ринку України – є яскравий доказом неабиякого потенціалу вітчизняної ІТ індустрії.

8 років вистачило АМ-БІТС, щоб стати не лише системним інтегратором але і розробником програмних продуктів, постачальником керованих сервісів, розробником індивідуальних рішень по роботі з корпоративними даними, а також постачальником послуг з технічної підтримки впроваджених рішень.

За вісім років діяльності, кількість впроваджених проектів обраховується сотнями. Нам довіряють українські та міжнародні банки, телеком оператори, медіа та виробничі компанії.

Окрему нішу займають проекти з підтримки державних інституцій, – серед іншого нами було розроблено і безкоштовно передано Генеральній прокуратурі України платформу для фіксації злочинів російських окупантів проти населення України – WARCRIMES.

Результатом наполегливої праці команди АМ-БІТС є розвиток бренду, беззаперечна репутація та довіра партнерів.

Сьогодні ми з гордістю констатуємо, що АМ-БІТС - це Група Компаній, де діяльність розподілена за напрямками: AM-BITS International, AM-BITS development, AM-BITS consulting, AM-BITS software.

Ми з оптимізмом дивимось у майбутнє і маємо багато амбітних планів щодо розвитку бізнесу в Україні та на європейському ринку. Наразі ми виходимо на ринки Німеччини, Австрії та Британії під брендом Dataslab, що відповідає нашим ключовим сервісам – розробці комплексних рішень по роботі з корпоративними даними.

Теги: #ам #бітс #dataslab #індустрія #іт

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