Медицина

18:15 20.12.2023

Клініка ADONIS оцінює рівень захищеності своєї ІТ-структури майже в 97%

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Клініка ADONIS оцінює рівень захищеності своєї ІТ-структури майже в 97%

Клініка ADONIS оцінює рівень захищеності своєї ІТ-структури майже в 97%, використовує для забезпечення широкої доступності та стійкості ІТ-сервісів послуги різних операторів мобільного зв'язку та інтернет-провайдерів.

"Захищеність ІТ-структури клініки ADONIS становить 96,99%. Щоб гарантувати високий рівень захисту, ми постійно вдосконалюємо наше обладнання через процеси оновлення та модернізації. Це дає змогу ефективно протистояти сучасним кіберзагрозам і зберігати конфіденційність і цілісність даних наших пацієнтів", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в клініці.

Коментуючи залежність роботи ІТ-сервісів від роботи операторів мобільного зв'язку та інтернет-провайдерів, в ADONIS зазначили, що "клініка використовує послуги різних операторів мобільного зв'язку та інтернет-провайдерів для забезпечення широкої доступності та стійкості ІТ-сервісів".

"Часткова залежність від інтернет-провайдерів необхідна для забезпечення належного функціонування наших мережевих інфраструктур", - повідомили в клініці.

В ADONIS наголосили, що на роботу клініки вплинула нещодавня кібератака на оператора мобільного зв'язку "Київстар", проте ADONIS "оперативно виявив проблеми і вжив необхідних заходів".

"Ми швидко та ефективно переключилися на інші мережі, забезпечивши безперервність наших комунікацій та ІТ-сервісів. Цей досвід відзначив нашу здатність ефективно управляти непередбачуваними ситуаціями і забезпечувати безперебійну роботу наших ІТ-систем в умовах кіберзагроз", - наголосили в ADONIS.

Теги: #іт #adonis

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