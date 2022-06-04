Viber продовжує роботу на території України, незважаючи на спроби з боку окупантів блокувати сервіс

Rakuten Viber у відповідь на блокування сервісу з боку т.зв. "Луганської народної республіки" та "Донецької народної республіки" на окупованих РФ українських територіях повідомив, що сервіс доступний на всій території України.

"Вчора ми дізналися про рішення влади тимчасово окупованих територій України заблокувати Viber на території Донбасу. Ми категорично проти будь-якого блокування нашого сервісу. Це рішення можна сприйняти лише як чергову спробу заборонити джерела правдивої інформації та обмежити безпечне спілкування людей у Viber", - йдеться в офіційному коментарі сервісу, що надійшов до агентства "Інтерфакс-Україна" в суботу у відповідь на заяви про блокування сервісу.

У Viber вважають, що вільне та безпечне спілкування є основним та життєво важливим правом людини.

"Мільйони людей спілкуються зі своїми близькими через Viber. Ми робимо все можливе, щоб і надалі люди могли підтримувати зв'язок. Все листування у Viber повністю зашифроване за замовчуванням, зараз сервіс працює без перебоїв для всіх наших користувачів", - наголошується в повідомленні.