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14:38 01.04.2022

"Vodafone Україна" робить безкоштовними дзвінки до українських посольств для вимушено вивезених українців

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"Vodafone Україна" робить безкоштовними дзвінки до українських посольств для вимушено вивезених українців

Мобільний оператор Vodafone Україна у співпраці з Міністерством закордонних справ України забезпечив для вимушено вивезених українців можливість безкоштовно зателефонувати на номери українських посольств у сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду, повідомила пресслужба компанії в п'ятницю.

Крім того, "Vodafone Україна" надає своїм абонентам, які опинилися на території Росії та Білорусі, щодня 30 безкоштовних хвилин для вхідних та вихідних дзвінків в Україну та в країні перебування, а також 30 вихідних SMS.

"Усім українцям, які опинилися на території країни-агресора після початку війни, надійдуть SMS із прямими контактами українських посольств у найближчих країнах. Співвітчизники, які стали жертвами незаконних дій російського режиму і хочуть повернутися в Україну, мають повідомити свої дані найближчому посольству", - йдеться в повідомленні.

Теги: #посольства #vodafone
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