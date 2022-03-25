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17:25 25.03.2022

Український IT-сектор представив шість стартапів і державні проєкти на SXSW у Техасі

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Український IT-сектор представив шість стартапів і державні проєкти на SXSW у Техасі

Український IT-сектор у березні 2022 року представив шість стартапів і державні проєкти на SXSW (Остін, штат Техас, США), повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" співдиректор Startup Grind Kyiv Ганна Зенн.

Як повідомлялося, склад першої української національної делегації на South by Southwest (SXSW) було визначено у січні цього року. Після того як Росія 24 лютого розв'язала в Україні війну, участь України в SXSW була під питанням. Трьом представникам організаторів вдалося виїхати з країни після початку бойових дій і представити Україну на міжнародному заході.

"Ми вирішили, що наша місія в Остіні має відбутися, щоб розповісти про війну, про цифровий уряд та IT-сектор України, як українські компанії адаптуються та продовжують роботу під час війни. Дати меседж: співпраця з українськими бізнесами та інвестиції у наші стартапи наразі особливо важливі", – розповіла Зенн.

За словами директора Startup Grind Kyiv Катерини Дегтяр, на SXSW-2022 було представлено два українських стенди. Один із них присвячений tech та creative індустріям України, другий – "Дія", "Дія. City" і Tech Ecosystem Platform. Серед представлених на SXSW українських стартапів – Effa, Framiore, Skyworker, FlashBeats тощо.

"Нам вдалося поспілкуватися із сотнями гостей, познайомитися з представниками бізнесу та влади США, встановити контакт з інвестфондами та корпораціями. Жоден із представників стартапів не був особисто під час експо, проте згенерували понад 2 тис. переходів на свої ділові контакти через QR-code. Така репрезентація стала можливою завдяки підтримці українського технологічного ком'юніті в Остіні та американськими ЗМІ", – повідомила Дегтяр.

Окрім стартапів, на експо SXSW-2022 також представили державні цифрові проєкти ("Дія", "Дія.City" тощо). Наразі Мінцифри запускає проєкти, щоби боротися з російською агресією на технологічному фронті. Один із них – портал Send Putin to Jupiter, за допомогою якого український стенд збирав донати на підтримку України.

"Україні є чим пишатися і є чим поділитися. За останні два роки ми пройшли унікальний шлях: запустили великий державний проєкт "Дія"; створили простір для розвитку IT "Дія.City" з найкращими в Європі умовами для технологічного бізнесу. І після завершення війни Україну знатимуть у світі не лише як країну, що перемогла агресора, а й як потужну цифрову державу", - коментує проєктний менеджер Міністерства цифрової трансформації Діана Ракус.

Перша офіційна делегація на SXSW (South by Southwest) від України стала можливою завдяки тісній співпраці програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", Ukrainian Startup Fund, Startup Grind Kyiv та Western NIS Enterprise Fund. Ініціатива відбувається за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та Ради експортерів та інвесторів при МЗС України за підтримки Міжнародного технологічного холдингу TECHIIA.

SXSW - міжнародний захід, який проводять із 1987 року в середині березня в Остіні, Техас, США. Подія збирає лідерів зі всього світу для знайомства та обговорення актуальних проблем. Загалом захід відвідують понад 70 тис. осіб і майже 10 тис. компаній. Серед гостей SXSW – Ілон Маск, Барак Обама, Марк Кубан тощо. Охоплює безліч конференцій - SXSW Music, SXSW Film, SXSWedu, SXSW Eco та ін. SXSW Interactive фокусується на нових технологіях, до його програми входять виставка, доповіді, засідання груп, а також стартап-акселератор. За твердженням одного із засновників, Луїса Блека, з 2007 року SXSW Interactive, можливо, є найбільшим таким фестивалем

Теги: #it #стартапи #sxsw
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