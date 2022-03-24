Верховна Рада посилила відповідальність за кіберзлочини

Верховна Рада ухвалила закон, спрямований на захист критичної інфраструктури України від кібератак, які стали однією з форм збройної агресії Росії.

За відповідне рішення (законопроєкт №7182) проголосували 360 народних депутатів.

По суті, закон спрямований на посилення захисту критичної інфраструктури України від кібератак, він вносить зміни до Кримінального кодексу та посилює відповідальність за несанкціоноване втручання у роботу електронних систем залежно від їх наслідків.

Згідно з ухваленим документом, скоєння кіберзлочину (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж) в Україні каратиметься штрафом від 1,24 млн грн до 3,72 млн грн або обмеженням волі до трьох років.

За дії, вчинені повторно або групою осіб за попередньою змовою, передбачено штраф у розмірі від 3,72 млн грн до 8,68 млн грн або обмеження волі строком від двох до п'яти років.

При цьому, якщо втручання призвело до витоку, втрати, блокування інформації - сума штрафу збільшується: від 8,68 млн грн до 12,4 млн грн або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

За заподіяння шкоди, визнаної значною, - позбавлення волі від 8 до 12 років.

Також законопроєкт передбачає покарання за кіберзлочини під час воєнного стану: якщо вони призвели до тяжких наслідків, злочинцю загрожує від 10 до 15 років ув'язнення.

Водночас закон визначає, що зламування електронних систем під час пошуку потенційних уразливостей перестало бути злочином, що дає можливість участі у т. зв. BugBounty.