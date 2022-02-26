СБУ створила спеціальний чат-бот, куди громадяни можуть повідомляти інформацію про російські війська та ворожу техніку

Служба безпеки України створила спеціальний офіційний чат-бот, куди громадяни можуть повідомляти інформацію про російські війська та ворожу техніку.

"Бачите російські війська і техніку? Помітили ворожі ДРГ? Повідомте про це негайно! Для цього створено спеціальний офіційний чат-бот - @stop_russian_war_bot", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Зазначається, що бот отримує та передає інформацію у відповідні штаби реагування.

У разі перебоїв у роботі робота прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення Telegram-акаунта @stop_russian_war.