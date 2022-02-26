Телеком

15:20 26.02.2022

СБУ створила спеціальний чат-бот, куди громадяни можуть повідомляти інформацію про російські війська та ворожу техніку

1 хв читати
СБУ створила спеціальний чат-бот, куди громадяни можуть повідомляти інформацію про російські війська та ворожу техніку

Служба безпеки України створила спеціальний офіційний чат-бот, куди громадяни можуть повідомляти інформацію про російські війська та ворожу техніку.

"Бачите російські війська і техніку? Помітили ворожі ДРГ? Повідомте про це негайно! Для цього створено спеціальний офіційний чат-бот - @stop_russian_war_bot", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Зазначається, що бот отримує та передає інформацію у відповідні штаби реагування.

У разі перебоїв у роботі робота прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення Telegram-акаунта @stop_russian_war.

 

Теги: #сбу #чат_бот
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 26.02.2022
Українські кіберфахівці виявили наймасштабнішу ботоферму в РФ – поліція

Українські кіберфахівці виявили наймасштабнішу ботоферму в РФ – поліція

14:54 26.02.2022
СБУ попереджає про можливі провокації РФ у Донецьку - підриви ємностей із хімічними речовинами

СБУ попереджає про можливі провокації РФ у Донецьку - підриви ємностей із хімічними речовинами

10:54 26.02.2022
СБУ: Наш опір став для РФ несподіванкою, тому Київ зазнав ракетних обстрілів

СБУ: Наш опір став для РФ несподіванкою, тому Київ зазнав ракетних обстрілів

16:58 25.02.2022
У Чернігівське СБУ потрапили два снаряди, у будівлі пожежа - ЗМІ

У Чернігівське СБУ потрапили два снаряди, у будівлі пожежа - ЗМІ

10:49 25.02.2022
У СБУ попереджають про фейки, що поширюються від імені української спецслужби

У СБУ попереджають про фейки, що поширюються від імені української спецслужби

17:21 22.02.2022
СБУ оприлюднила розмови бойовиків "Л/ДНР", які днями обстрілювали мирне населення на сході України

СБУ оприлюднила розмови бойовиків "Л/ДНР", які днями обстрілювали мирне населення на сході України

16:37 22.02.2022
СБУ проводить контрдиверсійні заходи біля кордону з РФ

СБУ проводить контрдиверсійні заходи біля кордону з РФ

11:38 22.02.2022
У Харкові планувалися теракти у церквах Московського патріархату - СБУ

У Харкові планувалися теракти у церквах Московського патріархату - СБУ

11:16 20.02.2022
СБУ готова своєчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації – глава СБУ

СБУ готова своєчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації – глава СБУ

21:37 18.02.2022
СБУ: Сьогоднішні події на Донбасі є черговим витком гібридної війни проти України

СБУ: Сьогоднішні події на Донбасі є черговим витком гібридної війни проти України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінкультури з українськими медіагрупами сформували єдиний випуск новин та просять міжнародних партнерів вимкнути російські канали

Месенджер WhatsApp прослуховують ворожі війська

DDoS-атака на державні вебресурси триває - Держспецзв'язку

DDоS-атака на банки та держсайти України 15 лютого була наймасштабнішою в історії – глава Мінцифри

DDOS-атака на домен держресурсів України тривала понад 5 годин

ОСТАННЄ

Віцепрем'єр України попросив Ілона Маска надати доступ до супутникового інтернету Starlink

Мінкультури з українськими медіагрупами сформували єдиний випуск новин та просять міжнародних партнерів вимкнути російські канали

Зв'язок і мобільний інтернет ніхто не відключатиме – Держспецзв'язку

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про можливе відключення мобільного зв'язку та інтернету

Віце-прем'єр України попросив міжнародні сервіси та соцмережі блокувати їхній контент у Росії

Месенджер WhatsApp прослуховують ворожі війська

Мобільні оператори та інтернет-провайдери працюють стабільно

"Хостмайстер" підключив захист Cloudflare для доменів com.ua та kiev.ua

Українське телебачення на супутнику доступне в незакодованому вигляді

Хакери масово атакують email-адреси українських військових на сервісах i.ua та meta.ua – Держспецзв'язку України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА