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13:31 26.02.2022

Віце-прем'єр України попросив міжнародні сервіси та соцмережі блокувати їхній контент у Росії

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Віце-прем'єр України попросив міжнародні сервіси та соцмережі блокувати їхній контент у Росії

Віце-прем'єр України Михайло Федоров звернувся до низки глобальних сервісів та соцмереж із проханням заблокувати їхній контент для громадян РФ.

"Звернувся до YouTube щодо блокування пропагандистських російських ЗМІ, які називають нас "нациками та наркоманами", брешуть і пропагують війну. Звернувся до Meta щодо блокування Facebook та Instagram. Звернувся до Netflix щодо блокування сервісу в РФ", - написав він у Телеграм-каналі.

Він наголосив, що мета таких дій – не позбавити росіян доступу до інформації, а достукатися до молоді, проактивного та мислячого населення.

Федоров також повідомив, що Росія вже має проблеми з доступом до ApplePay.

 

Теги: #пропаганда #змі #федоров
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