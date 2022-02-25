Мобільні оператори та інтернет-провайдери працюють стабільно

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила про стабільну роботу зв'язку в Україні.

"Однак можливі збої через навантаження мереж. Нагадуємо: не можете додзвонитися - обмінюйтесь смс-повідомленнями", - наголошується в повідомленні в Telegram-каналі Держспецзв'язку.

Також у відомстві нагадали, що у випадку, якщо вам відправили повідомлення або зателефонували з незнайомого номера та просять надати якісь дані, або пропонують перейти на якісь посилання – робити це не варто. Це може бути вішингова чи фішингова атака.

Також у Держспецзв'язку закликають українців не встановлювати програми та їх оновлення із сумнівних джерел, а користуватися лише програмами лише з App Store або Google Play.

Також у відомстві зазначили, що не можуть рекомендувати використання месенджерів, які працюють без мережі, оскільки немає інформації про їхню надійність.

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