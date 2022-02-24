Несправності в роботі служби 112 та 101 у Києві незабаром буде усунено - МВС

У МВС України заявляють, що усувають неполадки в роботі екстрених служб 112 та 101 у Києві.

У заяві пресцентру МВС України в Телеграм-каналі наголошується, що наразі в Києві виникли перебої з дозвонюванням на службу 112 та 101.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб максимально швидко виправити цю ситуацію, щоб кожен міг додзвонитися на 101 і 112. Якщо ви зараз не можете цього зробити, то через певний час, максимально короткий, ми постараємося виправити цю ситуацію і зробимо все, щоб у разі потреби кожен міг додзвонитися", - йдеться у заяві.