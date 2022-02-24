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12:22 24.02.2022

Мінреінтеграції України оприлюднило перелік телефонів гарячих ліній служб цивільного захисту та профільних громадських організацій

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Мінреінтеграції України оприлюднило перелік телефонів гарячих ліній служб цивільного захисту та профільних громадських організацій

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило перелік телефонів гарячих ліній служб цивільного захисту та профільних громадських організацій.

Зокрема, якщо громадяни потребують будь-якої допомоги або роз'яснення, надано номери гарячих ліній служб цивільного захисту:

Луганська область – 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00;

Донецька область – 062-645-82-82, 050-347-90-70;

Харківська область – 057-700-30-90.

Контакти неурядових організацій, які можуть допомогти українцям, що переміщуються з тимчасово окупованих територій:

"Восток SOS" – 068-220-43037, 095-397-98-48, 093-923-14-86;

"Донбас SOS" – 080-030-91-10;

"Право на захист", гаряча лінія для допомоги ВПО - 099-507-50-90, 068-507-50-90, 093-507-50-90;

Гуманітарна місія "Пролісок" – 093-202-22-32;

"Данська рада з питань біженців", контактний центр безоплатної правової допомоги – 080-021-31-03;

Червоний хрест в Україні, допомога ВПО: Луганська обл. - 050-267-43-57; Донецька обл. - 050-450-69-90, 062-646-03-33.

Наголошується, що працює також цілодобова гаряча лінія Мінреінтеграції з кризових питань – 044-355-14-78.

"За цим номером ви можете цілодобово зв'язатися з черговим Мінреінтеграції, який консультуватиме з питань допомоги внутрішньо переміщеним особам, котрі виїхали з тимчасово окупованих територій або планують це зробити. Також за цим номером телефону громадяни зможуть отримати актуальну перевірену інформацію щодо ситуації в Україні", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали про актуальні номери телефонів у разі виникнення терористичної загрози, диверсійної або розвідувально-підривної діяльності:

гаряча лінія Служби безпеки України (СБУ) – 080-050-14-82;

Державна служба з надзвичайних ситуацій – 101;

Головне управління національної поліції (короткий номер) – 102;

гаряча лінія Головного управління Національної поліції – 044-287-82-82;

штаб Антитерористичного центру – 044-239-70-12;

Головне управління СБУ у м. Києві (черговий, телефон довіри) – 044-226-32-32.

Теги: #телефони #гаряча_лінія
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