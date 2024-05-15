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11:56 15.05.2024

ТЧХУ продовжує евакуацію жителів населених пунктів, розташованих на лінії вогню противника в Харківській області

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ТЧХУ продовжує евакуацію жителів населених пунктів, розташованих на лінії вогню противника в Харківській області

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) продовжує евакуацію жителів населених пунктів, розташованих поблизу фронту бойових дій, у Харківській області.

"На Харківщині триває евакуація людей... Загін швидкого реагування Харківської обласної організації Українського Червоного Хреста у співпраці з Харківською ОВА здійснюють евакуацію людей із населених пунктів області, максимально наближених до бойових дій", - написало ТЧХУ у фейсбуці в середу.

ТЧХУ звернулося до людей, родичі або близькі яких досі перебувають у населених пунктах на лінії фронту, вплинути на них і попросити якнайшвидше евакуюватися.

У ТЧХУ також нагадали актуальні номери телефонів, на які можна безкоштовно зателефонувати з питань евакуації: 0800 332 402 - Харківська обласна організація Українського Червоного Хреста; 0800 33 92 91 - Харківський координаційний гуманітарний центр.

 

 

Теги: #червоний_хрест #евакуація #тчху #харківська_область #гаряча_лінія

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