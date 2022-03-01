Російські військові можуть забирати телефони в українців, про такі випадки потрібно повідомляти мобільним операторам - Держспецзв'язку

Українські оператори відключили зв'язок російських військових, заблокувавши доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж, після чого окупанти почали відбирати телефони у громадян України.

"Зв'язок – один із ключових елементів ведення ефективних бойових дій. Позбавившись можливості телефонувати зі своїх номерів, окупаційні війська дедалі частіше відбирають телефони у громадян. Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон", - зазначається в Телеграм-каналі Держспецзв'язку.

У Держспецзв'язку наголосили, що повідомити оператору та заблокувати вкрадений телефон дуже важливо, оскільки від цього залежить безпека держави та життя українців.

Як повідомлялося, мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Росії та Білорусі.

Джерело: https://t.me/dsszzi_official/1328