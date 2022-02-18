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16:29 18.02.2022

Кількість кіберінцидентів на початку 2022 р. зросла в 7 разів - CERT-UA

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Кількість кіберінцидентів на початку 2022 р. зросла в 7 разів - CERT-UA

Кількість кіберінцидентів на початку 2022 року зросла в сім разів порівняно з аналогічним періодом 2021 року, наголошується в повідомленні урядової команди реагування на надзвичайні події CERT-UA.

Згідно з даними, оприлюдненими на сайті CERT-UA, загалом від початку 2022 року було зареєстровано й опрацьовано 5970 кіберінцидентів, з них 5534 опрацьовані автоматично.

Автоматичне опрацювання передбачає інформування провайдерів про заражені хости їхніх клієнтів і блокування фішингових сторінок, розміщених в Україні.

Від початку року 613 кіберінцидентів належали до категорії шкідливого програмного забезпечення, ще 4921 випадок - до фішингу.

За секторами з відпрацьованих командою CERT-UA від початку року 436 інцидентів 252 інциденти було зареєстровано в зоні UAGOV, 78 у зоні UACOM, 62 у зоні FCOM.

За цілями атаки 94 кіберінциденти належали до сектору держорганів і місцевої влади, 68 - до сектору безпеки та оборони, 25 до фінансового сектору. Також були атаковані телеком-провайдери, комерційні організації, енергетичний і транспортний сектори.

При цьому 170 кіберінцидентів належали до низького рівня небезпеки, 81 - до середнього, 72 - до високого і 113 - до критичного.

Теги: #кібератака #cert_ua
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