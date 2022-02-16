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14:42 16.02.2022

DDоS-атака на банки та держсайти України 15 лютого була наймасштабнішою в історії – глава Мінцифри

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DDоS-атака на банки та держсайти України 15 лютого була наймасштабнішою в історії – глава Мінцифри

DDоS-атака на банки та держсайти України, здійснена 15 лютого, була наймасштабнішою в історії країни, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Учора, 15 лютого, було здійснено наймасштабнішу в історії України DDоS-атаку на урядові сайти, банківський сектор. Учора всі органи, які відповідають за кібербезпеку, працювали, щоб протистояти цим атакам і ліквідувати їх найближчим часом", - сказав він під час спільного пресбрифінгу Мінцифри, СБУ, Держспецзв'язку, Кіберполіції, РНБО та Нацбанку.

За його словами, цю атаку готували наперед, її вартість сягає мільйонів доларів. Метою було дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку, зазначив глава Мінцифри.

Теги: #оцінка #ddos_атака #кібератака
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