Монастирський назвав атаку на сайти держорганів і банків, зупинену 15 лютого, однією з наймасштабніших

У вівторок, 15 лютого, було зупинено одну з наймасштабніших кібератак на сайти держорганів, банківських установ і застосунок "Дія", зазначає міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Учора була одна з масштабних кібератак, намагалися завалити сайти державних органів, укотре атакувати застосунок "Дія" і найбільші банки України. Дякую всім, хто був залучений до об'єднаного кіберзахисту України, що ця спроба не вдалася", - сказав Монастирський під час телевізійного марафону єднання в середу.

Монастирський також зазначив, що посилений варіант несення служби поліції жодним чином не обмежує права громадян.

"Хочу звернутися до громадян із розумінням ставитися до того, що частіше перевірятимуть документи, автомобілі. Це нормальні заходи безпеки", - сказав він.

Як повідомлялося, 15 лютого в Україні спостерігалися збої в роботі офіційного сайту Міноборони і ЗСУ, а також сервісів двох держбанків.

Так, під час спроби перейти на сайт українського оборонного відомства користувачі отримують повідомлення "сторінка недоступна" і "не вдається отримати доступ до сайту". Такий самий результат користувачі отримують під час спроби перейти на сайт Збройних сил України.

Крім того, клієнти державних ПриватБанку та Ощадбанку повідомляють про перебої в роботі мобільних застосунків. Зокрема, було помічено проблеми з запуском програми та проведенням платежів.

Зі свого боку пресслужба ПриватБанку заперечувала наявність перебоїв у роботі банку й називала повідомлення про них "дезінформаційними". В Ощадбанку заявили про те, що "усувають неполадки".

Пізніше стало відомо, що команда програми "Дія" відбила хакерські атаки з чотирьох країн - Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану.

DDoS-атака - це цілеспрямований потік трафіку на той чи інший онлайн-ресурс із метою вивести його з ладу.