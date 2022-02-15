Сайти Міноборони та ЗСУ, а також ПриватБанк і Ощадбанк зазнають DDОS-атаки

Сайти Міністерства оборони та Збройних сил України у вівторок увечері зазнають DDОS-атаки, крім них також атакуються державні ПриватБанк і Ощадбанк, повідомляє пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Протягом останніх годин ПриватБанк перебуває під масованою DDОS-атакою. Користувачі "Приват24" повідомляють про проблеми з платежами та загалом із роботою застосунку. Деяким користувачам зовсім не вдається зайти у "Приват24", в інших не відображаються баланс і останні транзакції. В роботі Ощадбанку також спостерігаються збої, інтернет-банкінг не працює. Також були атаковані сайти Міноборони та ЗСУ", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Facebook у вівторок.

У ньому уточнюється, що"не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують".

Раніше стало відомо, що в Україні спостерігаються збої в роботі офіційних сайтів Міноборони та ЗСУ, а також сервісів двох держбанків.

Так, під час спроби перейти на сайт українського оборонного відомства (https://www.mil.gov.ua/) користувачі отримують повідомлення "сторінка недоступна" і "не вдається отримати доступ до сайту". Такий самий результат користувачі отримують під час спроби перейти на сайт Збройних сил України (https://www.zsu.gov.ua/).

Крім того, клієнти державних ПриватБанку та Ощадбанку повідомляють про перебої в роботі мобільних застосунків. Зокрема, помічено проблеми з запуском програми та проведенням платежів.

Зі свого боку пресслужба ПриватБанку заперечує наявність перебоїв у роботі банку й називає повідомлення про них "дезінформаційними". В Ощадбанку заявили про те, що вже "усувають неполадки".

DDoS-атака - це цілеспрямований потік трафіку на той чи інший онлайн-ресурс із метою вивести його з ладу.