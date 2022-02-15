Фахівці нацсистеми кібербезпеки докладають усіх зусиль для локалізації кібератак, яких зазнали сайти державних структур і банків

Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки докладає всіх необхідних зусиль для протидії та локалізації кібератак, яких зазнали сайти держустанов і сервіси держбанків у вівторок, повідомляє Державна служба спецзв'язку та захисту інформації.

"Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігається потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України. Зокрема, було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів ПриватБанку й Ощадбанку. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що станом на 19:30 роботу банківських веб-ресурсів відновлено.

"Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки", - підсумували в Держспецзв'язку.

Раніше стало відомо, що в Україні спостерігаються збої в роботі офіційного сайту Міноборони і ЗСУ, а також сервісів двох держбанків.

Так, під час спроби перейти на сайт українського оборонного відомства (https://www.mil.gov.ua/) користувачі отримують повідомлення "сторінка недоступна" і "не вдається отримати доступ до сайту". Такий самий результат користувачі отримують під час спроби перейти на сайт Збройних сил України (https://www.zsu.gov.ua/).

Крім того, клієнти державних ПриватБанку та Ощадбанку повідомляють про перебої в роботі мобільних застосунків. Зокрема, помічено проблеми з запуском програми та проведенням платежів.

Зі свого боку пресслужба ПриватБанку заперечує наявність перебоїв у роботі банку й називає повідомлення про них "дезінформаційними". В Ощадбанку заявили про те, що вже "усувають неполадки".

DDoS-атака - це цілеспрямований потік трафіку на той чи інший онлайн-ресурс із метою вивести його з ладу.