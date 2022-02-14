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17:01 14.02.2022

SWEET.TV готується до виходу на європейські ринки

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SWEET.TV готується до виходу на європейські ринки

Український онлайн-кінотеатр SWEET.TV у 2022 році готується до виходу в єврозону.

"SWEET.TV активно готується до виходу в єврозону: додаються нові платіжні системи, програми перекладаються мовами різних країн, розгортаються нові сервери", - повідомила компанія у понеділок.

Компанія у 2022 році також планує велике оновлення програм для смартфонів, робота над проєктом якого триває з літа 2021 року.

Крім того, минулого року компанія удосконалила технології адаптивного бітрейту: тепер якість зображення автоматично підлаштовується під швидкість інтернету.

Як повідомлялося, SWEET.TV у 2021 році збільшив кількість абонентів на 50%.

SWEET.TV - українська ОТТ-платформа, на якій представлено понад 260 телеканалів, зокрема в HD та 4K, продукти Disney, Pixar, DreamWorks та ін.

Платформа має прямі контракти з Disney, Paramount, Universal, Sony та іншими міжнародними виробниками контенту з дубляжу та озвучування медіапродуктів саме для території України, а не для СНД. Сервіс створює україномовний дубляж та озвучення для культових голлівудських фільмів у проєкті "Hollywood українською мовою".

Теги: #план #sweettv
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