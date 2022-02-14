SWEET.TV у 2021 році на 50% збільшив кількість абонентів

Український онлайн-кінотеатр SWEET.TV у 2021 році збільшив кількість абонентів на 50%.

Як зазначається у повідомленні компанії, оприлюдненому в понеділок, за 2021 рік застосунки SWEET.TV було встановлено на 6 млн пристроїв, серед яких телевізори, смартфони, планшети та Xbox. У грудні SWEET.TV досяг показника 2,5 млн вебкористувачів.

Локальна мережа власної дистрибуції SWEET.TV також зросла - у компанії зазначили, що наразі в кожному регіоні є менеджер SWEET.TV, а роздрібною торгівлею в регіонах займаються понад 900 приватних торговельних представників.

За 2021 рік SWEET.TV реалізував понад десять колаборацій з українськими та міжнародними компаніями, зокрема доступ до контенту онлайн-кінотеатру у швидкісних поїздах категорії "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".

За підсумками 2021 року, на сервісі доступно понад 260 телеканалів, а також понад 10 тис. фільмів, мультфільмів, серіалів та освітніх курсів.

SWEET.TV також підписало розширені контракти з голлівудськими кіностудіями Disney, Warner Bros., Paramount, Sony, Universal, уклало угоду на ексклюзивні права та ранні прем'єри фільмів кіностудії Disney. Також компанія надала своїм клієнтам доступ до всіх фільмів всесвіту MARVEL на сервісі в межах тарифу без додаткових оплат.

SWEET.TV – українська ОТТ-платформа, на якій представлено понад 260 телеканалів, зокрема в HD та 4K, продукти Disney, Pixar, DreamWorks тощо.

У платформи підписано прямі контракти з Disney, Paramount, Universal, Sony та іншими міжнародними виробниками контенту з дубляжу та озвучування медіапродуктів саме на території України, а не для СНД. Сервіс створює україномовний дубляж та озвучування для культових голлівудських фільмів у проекті "Hollywood українською мовою".