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Від кібератаки з 13 на 14 січня постраждали 22 сайти органів держвлади, ще 70 відключили за наказом кібербезпеки

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Від кібератаки з 13 на 14 січня постраждали 22 сайти органів держвлади, ще 70 відключили за наказом кібербезпеки

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) заявила про ймовірну причетність російських хакерських угруповань до кібератаки, що відбулася в ніч з 13 на 14 січня на державні сайти України.

"Встановлено, що від атаки постраждали 22 сайти органів держвлади, у шести з яких було значно пошкоджено інформаційні системи. 70 сайтів було відключено за указом співробітників Держспецзв'язку та Служби безпеки України. Протягом трьох днів інфраструктура була відновлена, чутлива інформація втрачена не була", - заявив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь на брифінгу за підсумками засідання РНБО у понеділок.

За його словами, отримані відомством дані зазначають те, що атака була заздалегідь підготовлена, здійснювалася скоординованою групою хакерів та проведена на високому операційному рівні.

"Вказане, а також отримана атрибуція вказує на причетність російських хакерських угруповань. Зокрема, протягом 2021 року фіксувалася ідентифікація кібератак російських спецслужб на більшість установ, що постраждали", - зазначив Щиголь.

Він також заявив, що інформацію про витік персональних даних українців не підтверджено жодним із суб'єктів гарантування кібербезпеки держави.

Як повідомлялося, у ніч на 14 січня відбулася глобальна атака хакерів на сайти уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, а також сайт Дія.

Міністерство цифрової трансформації України спростовує витік бази персональних даних українців, вважаючи цю інформацію провокацією та продовженням гібридної війни.

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що новий користувач одного з тематичних форумів під ніком FreeCivillian розмістив оголошення щодо продажу бази персональних даних громадян України, яка зокрема, за його заявою, містить 2,6 млн. записів з реєстру державного порталу "Дія".

 

 

Теги: #сайти #держспецзвязку #кібератака
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