В Україні зачищають незалежні ЗМІ на замовлення влади – заява "Вільних медіа"

В Україні наразі відбувається зачистка незалежних засобів масової інформації на замовлення влади, заявляють у ТОВ "Вільні медіа", засновниками якого є журналісти та народні депутати, і вимагають розслідування перешкоджання роботі журналістів.

"У ТОВ "Вільні медіа" розцінюють рішення судді Бортницької про арешт компаній ДП "ТРК "НБМ-Запоріжжя" та ТОВ "Телекомпанія "Автор ТВ", що мають прямий стосунок до трансляції програм наших каналів, як перші кроки з припинення мовлення незалежних телеканалів та зачистки інформаційного простору країни. Ми вважаємо це прямим замовленням влади, яка вже давно робить спроби перешкоджати діяльності незалежних медій із бажанням повної монополізації інформаційної сфери", - йдеться в тексті заяви, текст якої розміщено на сайті "5 каналу" у понеділок.

У заяві особливо наголошується, що знищити свободу слова в країні прагнуть "ті люди, які прийшли до влади завдяки медійному плюралізму і які самі прямо причетні до медіа-бізнесу".

"Всім давно відомо, що Петро Порошенко передав частку у капіталі цих юридичних осіб холдингу "Вільні медіа", засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів. Ми вважаємо, що прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіа активи, що вже не належать Петру Порошенку, а отже, є прямою цензурою по своїй суті, метою якої є зупинення нашого ефірного мовлення. Нас пробували закрити ще в часи Віктора Януковича, але всім добре відомо, чим закінчують політики, які пробують знищити ЗМІ", - наголошується у заяві.

У "Вільних медіа" заявили про подання скарги до Апеляційного суду з вимогою скасувати рішення судді Бортницької, а також вимагають "розслідування дій Бєлкіна, Потапенко, Сафаряна і Бортницької на предмет наявності складу злочину, передбаченому статтею 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)".

Як повідомлялося, 6 січня 2022 року Печерський районний суд Києва розглянув клопотання прокурора у кримінальному провадженні та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке згідно з державними реєстрами належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.

Партія "Європейська солідарність" 6 січня заявила, що Печерський районний суд Києва, ухвалюючи рішення про арешт активів Порошенка, заарештував також майно телеканалів "Прямий" та "5 канал".

У Державному бюро розслідувань (ДБР) у відповідь на це заявили, що рішення суду про арешт майна Порошенка не зачіпає інтересів холдингу "Вільні медіа", водночас за рішенням суду заарештовано частки у статутному капіталі ТОВ "Автор ТВ" та дочірнього підприємства "ТРК "НБМ-Запоріжжя”, бенефіціарним власником яких є Порошенко.