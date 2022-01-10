Телеком

17:00 10.01.2022

В Україні зачищають незалежні ЗМІ на замовлення влади – заява "Вільних медіа"

2 хв читати
В Україні зачищають незалежні ЗМІ на замовлення влади – заява "Вільних медіа"

В Україні наразі відбувається зачистка незалежних засобів масової інформації на замовлення влади, заявляють у ТОВ "Вільні медіа", засновниками якого є журналісти та народні депутати, і вимагають розслідування перешкоджання роботі журналістів.

"У ТОВ "Вільні медіа" розцінюють рішення судді Бортницької про арешт компаній ДП "ТРК "НБМ-Запоріжжя" та ТОВ "Телекомпанія "Автор ТВ", що мають прямий стосунок до трансляції програм наших каналів, як перші кроки з припинення мовлення незалежних телеканалів та зачистки інформаційного простору країни. Ми вважаємо це прямим замовленням влади, яка вже давно робить спроби перешкоджати діяльності незалежних медій із бажанням повної монополізації інформаційної сфери", - йдеться в тексті заяви, текст якої розміщено на сайті "5 каналу" у понеділок.

У заяві особливо наголошується, що знищити свободу слова в країні прагнуть "ті люди, які прийшли до влади завдяки медійному плюралізму і які самі прямо причетні до медіа-бізнесу".

"Всім давно відомо, що Петро Порошенко передав частку у капіталі цих юридичних осіб холдингу "Вільні медіа", засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів. Ми вважаємо, що прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіа активи, що вже не належать Петру Порошенку, а отже, є прямою цензурою по своїй суті, метою якої є зупинення нашого ефірного мовлення. Нас пробували закрити ще в часи Віктора Януковича, але всім добре відомо, чим закінчують політики, які пробують знищити ЗМІ", - наголошується у заяві.

У "Вільних медіа" заявили про подання скарги до Апеляційного суду з вимогою скасувати рішення судді Бортницької, а також вимагають "розслідування дій Бєлкіна, Потапенко, Сафаряна і Бортницької на предмет наявності складу злочину, передбаченому статтею 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)".

Як повідомлялося, 6 січня 2022 року Печерський районний суд Києва розглянув клопотання прокурора у кримінальному провадженні та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке згідно з державними реєстрами належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.

Партія "Європейська солідарність" 6 січня заявила, що Печерський районний суд Києва, ухвалюючи рішення про арешт активів Порошенка, заарештував також майно телеканалів "Прямий" та "5 канал".

У Державному бюро розслідувань (ДБР) у відповідь на це заявили, що рішення суду про арешт майна Порошенка не зачіпає інтересів холдингу "Вільні медіа", водночас за рішенням суду заарештовано частки у статутному капіталі ТОВ "Автор ТВ" та дочірнього підприємства "ТРК "НБМ-Запоріжжя”, бенефіціарним власником яких є Порошенко.

Теги: #медіа #влада #заява #змі #порошенко
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:50 10.01.2022
"5 канал" та "Прямий" можуть вільно продовжувати свою роботу - ДБР

"5 канал" та "Прямий" можуть вільно продовжувати свою роботу - ДБР

14:24 10.01.2022
Українське МЗС засудило насильство в Казахстані і закликало сторони вжити заходів для деескалації ситуації

Українське МЗС засудило насильство в Казахстані і закликало сторони вжити заходів для деескалації ситуації

15:36 07.01.2022
Адвокат Порошенка оприлюднив витяг із рішення суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал"

Адвокат Порошенка оприлюднив витяг із рішення суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал"

12:52 07.01.2022
ДБР спростувало інформацію про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал"

ДБР спростувало інформацію про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал"

11:48 07.01.2022
Токаєв заявив, що Казахстан зіткнувся з нападом підготовлених та озброєних іноземних терористів, наказав відкривати вогонь на ураження

Токаєв заявив, що Казахстан зіткнувся з нападом підготовлених та озброєних іноземних терористів, наказав відкривати вогонь на ураження

22:45 06.01.2022
Адвокат Головань заявив, що ДБР відомо про заплановані візити Порошенка до Стамбула та Варшави

Адвокат Головань заявив, що ДБР відомо про заплановані візити Порошенка до Стамбула та Варшави

19:42 06.01.2022
ДБР чекає на повернення Порошенка і не вірить, що він спланував поїздку за кордон заздалегідь

ДБР чекає на повернення Порошенка і не вірить, що він спланував поїздку за кордон заздалегідь

17:12 06.01.2022
Арешт накладено на рухоме та нерухоме майно Порошенка, власником якого він числиться у реєстрах, роз'яснили в Офісі генпрокурора

Арешт накладено на рухоме та нерухоме майно Порошенка, власником якого він числиться у реєстрах, роз'яснили в Офісі генпрокурора

15:18 06.01.2022
В Офісі генпрокурора підтвердили накладення арешту на майно Порошенка

В Офісі генпрокурора підтвердили накладення арешту на майно Порошенка

15:12 06.01.2022
Адвокати Порошенка оскаржать рішення Печерського суду про арешт майна п'ятого президента

Адвокати Порошенка оскаржать рішення Печерського суду про арешт майна п'ятого президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"5 канал" та "Прямий" можуть вільно продовжувати свою роботу - ДБР

Зеленський підписав закон про скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів

Усі друковані ЗМІ в Україні повинні мати україномовну версію з 16 січня

Мовний омбудсмен вважає неприпустимим надання телеканалу "Дом" можливості здійснювати мовлення недержавною мовою на всій території України

Медіа можуть розвиватися прибутково - власник "НВ" і "УП" Фіала

ОСТАННЄ

Суд заборонив "Цитрусу" користуватися торговельною маркою та сайтом компанії

"Київстар" отримав міжнародний сертифікат ефективності СМІБ для нових напрямів бізнесу

Доступ до інтернету відновлено у столиці Казахстану, але не в Алмати

Мешканці Алмати та Нур-Султана повідомляють про відновлення доступу до інтернету

Зеленський підписав закон про розблокування держсубсидій іноземним суб'єктам кінематографії під час створення фільмів в Україні

Зеленський підписав закон про скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів

Кількість користувачів застосунку "Дія" перевищила 13 млн українців, доступні 72 держпослуги онлайн у різних сферах - Федоров

"Vodafone Україна" покрив мережею 4G нові локації гірськолижного курорту Буковель

"Vodafone Україна" покрив мережею 4G нові локації гірськолижного курорту Буковель

Китай вивів на орбіту експериментальний супутник зв'язку

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА