Кількість користувачів застосунку "Дія" перевищила 13 млн українців, доступні 72 держпослуги онлайн у різних сферах - Федоров

Кількість користувачів застосунку "Дія" перевищила 13 млн осіб і продовжує нестримно зростати, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Щойно пройшли позначку в 13 мільйонів унікальних користувачів "Дія". За 2021 рік ми зросли більше ніж уп'ятеро. Наразі щоденний приріст нових користувачів - плюс 50-70 тисяч. Це божевільні темпи зростання навіть для будь-якого технологічного бізнесу", - написав міністр у своєму Telegram-каналі в неділю ввечері.

За словами Федорова, українці через застосунок користуються COVID-сертифікатами, водійськими посвідченнями, оплачують податки. Загалом у застосунку є 15 документів і дев'ять послуг. Він додав, що "Дію" приймають понад 1,8 тис. організацій у всій країні.

"Для українців "Дія" - це спосіб спілкування з державою в кілька кліків, приклад здорової комунікації між людиною і державою. Для мене як менеджера "Дія" це можливість зробити проект, який точно ввійде в історію України", - написав Федоров.

Міністр наголосив, що порталом "Дія" також користуються 12 млн українців. "72 держпослуги онлайн у різних сферах уже доступні для кожного", - уточнив він.

"У грудні запустили в "Дії" наймасовішу послугу в історії України – "єПідтримка". Наша команда розробила технічну частину реалізації ініціативи президента. Для того, щоб ви могли в кілька кліків отримати 1 тис. грн і витратити її на книжки, кіно, театр. Результати лише за три тижні: 7,3 млн відкритих карток "єПідтримка" в банках; 6,1 млн заявок на отримання виплат у "Дії"; 638 млн грн уже витратили українці", - підсумував Федоров.