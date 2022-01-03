Телеком

12:02 03.01.2022

Кількість користувачів застосунку "Дія" перевищила 13 млн українців, доступні 72 держпослуги онлайн у різних сферах - Федоров

2 хв читати
Кількість користувачів застосунку "Дія" перевищила 13 млн українців, доступні 72 держпослуги онлайн у різних сферах - Федоров

Кількість користувачів застосунку "Дія" перевищила 13 млн осіб і продовжує нестримно зростати, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Щойно пройшли позначку в 13 мільйонів унікальних користувачів "Дія". За 2021 рік ми зросли більше ніж уп'ятеро. Наразі щоденний приріст нових користувачів - плюс 50-70 тисяч. Це божевільні темпи зростання навіть для будь-якого технологічного бізнесу", - написав міністр у своєму Telegram-каналі в неділю ввечері.

За словами Федорова, українці через застосунок користуються COVID-сертифікатами, водійськими посвідченнями, оплачують податки. Загалом у застосунку є 15 документів і дев'ять послуг. Він додав, що "Дію" приймають понад 1,8 тис. організацій у всій країні.

"Для українців "Дія" - це спосіб спілкування з державою в кілька кліків, приклад здорової комунікації між людиною і державою. Для мене як менеджера "Дія" це можливість зробити проект, який точно ввійде в історію України", - написав Федоров.

Міністр наголосив, що порталом "Дія" також користуються 12 млн українців. "72 держпослуги онлайн у різних сферах уже доступні для кожного", - уточнив він.

"У грудні запустили в "Дії" наймасовішу послугу в історії України – "єПідтримка". Наша команда розробила технічну частину реалізації ініціативи президента. Для того, щоб ви могли в кілька кліків отримати 1 тис. грн і витратити її на книжки, кіно, театр. Результати лише за три тижні: 7,3 млн відкритих карток "єПідтримка" в банках; 6,1 млн заявок на отримання виплат у "Дії"; 638 млн грн уже витратили українці", - підсумував Федоров.

 

Теги: #дія #федоров
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 30.12.2021
Студентські е-квитки у застосунку "Дія" прийматимуть нарівні з паперовими

Студентські е-квитки у застосунку "Дія" прийматимуть нарівні з паперовими

08:01 30.12.2021
Права, техпаспорт та студентський у застосунку "Дія" юридично прирівняні до паперових

Права, техпаспорт та студентський у застосунку "Дія" юридично прирівняні до паперових

12:09 22.12.2021
Українці подали заявок на отримання виплат у межах "єПідтримки" на 4,5 млрд грн

Українці подали заявок на отримання виплат у межах "єПідтримки" на 4,5 млрд грн

12:26 21.12.2021
Мінцифри хоче залучити тисячі нових ІТ-фахівців у 2022 році за рахунок 50% покриття державою вартості ІТ-освіти - Федоров

Мінцифри хоче залучити тисячі нових ІТ-фахівців у 2022 році за рахунок 50% покриття державою вартості ІТ-освіти - Федоров

07:10 21.12.2021
На порталі "Дія" доступні COVID-сертифікати на підставі ПЛР-тесту, про одужання та для дітей

На порталі "Дія" доступні COVID-сертифікати на підставі ПЛР-тесту, про одужання та для дітей

11:20 19.12.2021
Офіційно запущений проект "єПідтримка" в застосунку "Дія" – Федоров

Офіційно запущений проект "єПідтримка" в застосунку "Дія" – Федоров

07:44 14.12.2021
"Дія" тестує послугу видачі 1 тис. грн для повністю вакцинованих громадян

"Дія" тестує послугу видачі 1 тис. грн для повністю вакцинованих громадян

13:42 10.12.2021
Відсьогодні у відділеннях Ощадбанку можна пройти ідентифікацію і верифікацію через застосунок Дія

Відсьогодні у відділеннях Ощадбанку можна пройти ідентифікацію і верифікацію через застосунок Дія

13:41 09.12.2021
Для отримання 1 тис. грн вакциновані мають подати заявку в "Дії" до 29 грудня - Шмигаль

Для отримання 1 тис. грн вакциновані мають подати заявку в "Дії" до 29 грудня - Шмигаль

15:39 29.11.2021
Мінцифри анонсувало шість нових послуг на порталі "Дія"

Мінцифри анонсувало шість нових послуг на порталі "Дія"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Усі друковані ЗМІ в Україні повинні мати україномовну версію з 16 січня

Мовний омбудсмен вважає неприпустимим надання телеканалу "Дом" можливості здійснювати мовлення недержавною мовою на всій території України

Медіа можуть розвиватися прибутково - власник "НВ" і "УП" Фіала

Зеленський: Україна у співпраці з Apple у лютому 2023 року проведе перепис населення

З 1 грудня в Україні розпочнеться тестування функції декларування місця проживання на порталі "Дія"

ОСТАННЄ

"Vodafone Україна" покрив мережею 4G нові локації гірськолижного курорту Буковель

"Vodafone Україна" покрив мережею 4G нові локації гірськолижного курорту Буковель

Китай вивів на орбіту експериментальний супутник зв'язку

"Київстар" збільшив 4G мережу у семи областях

"Vodafone Україна" планує розширити частотне портфоліо

Близько третини українців досі користуються кнопковими телефонами, "Vodafone Україна" планує допомогти їм перейти на смартфони

Apple тимчасово закрила 11 магазинів у Нью-Йорку на тлі спалаху COVID-19

Британський журналіст українського походження Богдан Нагайло очолив Kyiv Post

Tesla обмежить доступ до ігор під час водіння

Голова Нацради з телерадіомовлення впевнена: законопроект про Держтелерадіоінформ не розглядатимуть на жодному рівні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА