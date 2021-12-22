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14:28 22.12.2021

"Нова пошта" встановлює примірочні у відділеннях

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"Нова пошта" встановлює примірочні у відділеннях

"Нова пошта" восени запустила пілотний проект із встановлення для клієнтів примірочних у відділеннях, тепер планує масштабувати його на всю мережу компанії, повідомила прес-служба НП у середу.

"Пілотний проект був запущений восени та охопив 50 відділень Києва, Львова, Одеси, Харкова та 15 обласних і районних центрів. Для пілота компанія обрала відділення з різних регіонів України, які мали потрібну площу, щоб детальніше вивчити клієнтський досвід… Після запуску пілотного проекту ми отримали позитивні відгуки від наших клієнтів. Тому було ухвалено рішення масштабувати його на всю мережу компанії", - наголошується у повідомленні.

За даними "Нової пошти", на сьогодні примірочні вже є у таких відділеннях: Київ (205, 254, 260, 273, 274, 281, 299, 6, 10, 50, 53, 79, 85, 105, 154,184, 186, 304, 329, 134); Львів (32, 68); Одеса (8, 34, 123); Харків (138); Чернівці (1, 6, 13, 14, 17); Ірпінь (9); Маріуполь (1, 25); Слов'янськ (2); Вишневе (1, 5, 17); Вінниця (26); Ужгород (6, 12); Тернопіль (10); Кожанка (1); Чернігів (6); Біла Церква (16, 19); Кам'янське (7); Запоріжжя (58); Миколаїв (2); Рівне (32).

У компанії зазначили, що всі примірочні обладнані вішалками для одягу, стільцем та дзеркалом на повний зріст. Вони розміщуються у клієнтській зоні відділень.

"Перед оплатою посилки з одягом або взуттям у відділенні клієнт може приміряти речі у примірочній. Перед цим оператор перевірить вміст відправлення та кількість речей у ньому. На примірку можна взяти не більше однієї речі одночасно. Якщо все підійшло, клієнт оплачує посилку, якщо ні - оформляє відмову", - уточнили у НП.

 

Теги: #нова_пошта #примірочні
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