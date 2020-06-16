"Vodafone Україна" починає встановлювати обладнання для 4G у діапазоні 900 МГц

Мобільний оператор компанія "Vodafone Україна" розпочинає будівництво національного покриття 4G-зв’язку й починає встановлювати обладнання, що працює в діапазоні 900 МГц.

Згідно з повідомленням оператора, розвиток мережі розпочнеться із західних областей і просуватиметься далі на схід України. З 16 червня оператор почне встановлювати нове обладнання у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Волинській областях.

Після закінчення робіт мережа буде готова до запуску 4G у діапазоні 900 МГц. У подальшому, після розширення покриття 4G, жителі невеликих населених пунктів зможуть отримати доступ до швидкісного мобільного інтернету.

"Залежно від населеного пункту роботи триватимуть протягом короткого часу в період від одного до двох тижнів. Компанія здійснює роботи з урахуванням потреб клієнтів і робить усе можливе для збереження якості послуг зв'язку під час переобладнання мережі", - йдеться в тексті повідомлення.

Оператор також здійснює роботи з розширення ємності мережі в місцях з інтенсивним інтернет-трафіком. Загалом під час карантину "Vodafone Україна" розширив ємність мережі в Закарпатській області, Одесі та Одеській області, в Дніпрі і Дніпропетровській області, в Житомирській, Херсонській, Харківській, Чернівецькій, Полтавській і Волинській областях, а також в місті Умані Черкаської області, в Києві, Сумах, Чернігові, Івано-Франківську, Запоріжжі та Кропивницькому.

За підсумками першого кварталу 2020 року "Vodafone Україна" забезпечує покриття 4G для більш ніж 71% жителів країни та 3G для 86% жителів України у 24 областях.

Як повідомлялося, "Vodafone Україна" в травні підключила до 4G-мережі ще 175 тис. жителів у 142 населених пунктах.

У березні 2020 року британський оператор мобільного зв'язку Vodafone Group та український оператор "Vodafone Україна" уклали договір про розширене стратегічне партнерство терміном на п'ять років.

"Vodafone Україна" за підсумками 2019 року збільшив чистий прибуток на 45% порівняно з 2018 роком - до 2,54 млрд грн, дохід зріс на 25% - до 15,98 млрд грн, показник OIBDA (операційний дохід до вирахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів) - на 21% у річному обчисленні й сягнув 8,3 млрд грн.

У 2019 році NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, підконтрольну Bakcell, підписало угоду з ПАТ "МТС" про купівлю її телекомунікаційного бізнесу в Україні. Операцію з купівлі "Vodafone Україна" було закрито наприкінці грудня 2019 року із залученням фінансування J.P. Morgan і RBI, ціна сягнула $734 млн, включно з відкладеним платежем на суму близько $84 млн.