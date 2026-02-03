Інтерфакс-Україна
Телеком
13:18 03.02.2026

Більшість українців оплачують комуналку онлайн, а кожен восьмий повністю відмовився від візитів до банків — опитування Viber

1 хв читати

51% українців оплачують комунальні послуги через застосунки, ще 12% повністю перейшли на банкінг у телефоні замість візитів до відділень, водночас кожен пʼятий (21%) робить усе в офлайн-режимі свідчать результати опитування, проведеного 2 лютого компанією Rakuten Viber у своєму офіційному каналі.

На питання "Що у вас перейшло в онлайн у 2025 році?", 6% відповіли, що не ходять на шопінг в торгові центри, замовляють все по Інтернету, 2% замовляють доставку продуктів замість походів у супермаркет, 4% оформлюють посилки в застосунках поштових операторів замість відділеннь і стільки ж зв'язуться з лікарями замість очікувань у чергах у поліклініці.

Дослідження проводилося методом анонімного онлайн-опитування понад 27 тисяч респондентів. Найбільша вікова група - 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

 

Теги: #опитування #rakuten_viber #банківські_послуги

