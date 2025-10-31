Інтерфакс-Україна
Телеком
14:01 31.10.2025

"Київстар" розширює тестування супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell на всю Україну

Найбільший український оператор мобільного зв’язку "Київстар" розпочав підготовку до розширення тестувань супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell на всю територію України за винятком прикордонних зон, територій ведення бойових дій і тимчасово окупованих територій, йдеться у релізі компанії у п’яницю.

Зазначається, що відповідний дозвіл надала Національна комісія що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

НКЕК у повідомленні у Facebook зауважила, що тестуватиметься двостороння передача SMS повідомлень та обмін повідомленнями за допомогою застосунків ОТТ (месенджери).

"Під час випробувань "Київстар" забезпечить дотримання всіх безпекових норм і якість основного мобільного зв’язку протягом усього періоду тестування супутникової технології", - наголосив оператор.

Компанія нагадала, що основною метою впровадження технології є забезпечення зв’язком у місцях, де відсутнє наземне покриття. Крім того, Starlink Direct to Cell допоможе під час відсутності електроенергії, на прифронтових і деокупованих територіях, для операторів гуманітарного розмінування, служб ДСНС, у гірських районах та інших важкодоступних зонах без мобільного покриття.

Як повідомлялось, "Київстар" з жовтня по листопад 2025 року проводить бета-тестування технології Starlink Direct to Cell, за допомоги якої можна буде відправляти та отримувати СМС-повідомлення через супутниковий зв’язок за відсутності мобільного. Ппланується, що впровадити повноцінну технологію вдасться ще до кінця цього року. Надалі буде додано мобільний інтернет та голосовий зв’язок через VoLTE.

CEO "Київстару" Олександр Комаров та перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 12 серпня обмінялися першими повідомленнями, які були надіслані напряму зі смартфонів через супутник Starlink Direct to Cell у полі під Житомиром, продемонструвавши журналістам у тестовому режимі нову технологію. На той момент тестова зона під Житомиром складала біля 200 кв. км, були й інші подібні тестові зони по Україні.

Starlink Direct to Cell (прямий супутниковий зв’язок зі смартфоном) — це технологія, яка дозволить українцям із 4G-смартфонами напряму підключатися до супутників у разі втрати сигналу наземної мережі. За даними "Київстару", більше 16 млн абонентів компанії вже мають смартфони, які підтримують цю технологію, приблизно половина цих телефонів мають для цього спеціальні налаштування, тоді як інша половина також працюватиме, але менш ефективно.

"Київстар" обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Портфель цифрових сервісів включає медичну платформу Helsi, платформу кіно і телебачення "Київстар ТБ", компанію лідера з райдхейлінгу та доставки Uklon. "Київстар" також є постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech розвиває напрям розробки ПЗ в Україні та є партнером міжнародних технологічних компаній, таких як Starlink.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виводу "Київстару" на біржу в серпні цього року був 100% його власником.

Теги: #київстар

