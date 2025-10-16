Інтерфакс-Україна
Телеком
15:04 16.10.2025

Поширення ШІ-інструментів в МСБ зросло вдвічі за рік – Mastercard

Частка малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні, яка активно впроваджує інструменти штучного інтелекту (ШІ), за рік зросла вдвічі – до 42%, повідомила генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у четвер.

"42% сказали, що почали використовувати штучний інтелект. В минулому році цей показник був на 21 відсотковий пункт нижче. Тобто сучасні, розвинені, використовувані технології – це дуже-дуже добре", - наголосила Андреєва, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За її словами, основними напрямки, де використовують ШІ у малому і середньому бізнесу, – маркетинг, комунікації та таргетування.

Гендиректорка Mastercard додала, що 85% малого і середнього бізнесу на сьогоднішній день використовують цифрові канали через зручність та швидкість, а 93% використовують безготівкові платежі в Україні.

"72% респондентів нам відповіли, що у них вже більше 50% їх догоду формується саме за рахунок безготівкових розрахунків", - уточнила Андреєєва.

Вона також повідомила, що 62% малого і середнього бізнесу на сьогоднішній день експортують вже свою продукцію або планують розпочати експорт найближчим часом.

