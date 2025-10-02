NovaPay та "Укрпошта" запустили післяплату для користувачів OLX

Користувачі OLX можуть обрати доставку з післяплатою в національного поштового оператору зв’язку "Укрпошта", а підприємці — отримати кошти з післяплати на рахунок ФОП у міжнародному фінансовому сервісі "НоваПей" (ТМ NovaPay).

"Відсьогодні "Укрпошта" запускає новий сервіс для користувачів OLX: відтепер отримати відправлення з онлайн-платформи оголошень можна з післяплатою", - написав генеральний директор оператора Ігор Смілянський у телеграм у четвер.

Він додав, що за умови, якщо товар коштує від 100 грн та важить не більш як 20 кг, доставка безкоштовна.

NovaPay у релізі зазначив, що для OLX реалізовано сервіс, де система відраховує комісію платформи, а продавець отримує чистий (нетто) дохід одразу після оплати товару покупцем у відділенні "Нової пошти".

"Послуга доступна виключно для платежів через систему післяплати і працює автоматично після відкриття рахунку підприємця та підписання договору з NovaPay", – цитуєься у релізі директор з інновацій NovaPay Олексія Рубана.

Компанія додала, що продавці-підприємці зможуть оформлювати накладні на відправлення, відстежувати статус замовлень та контролювати надходження коштів.

Фінансовий сервіс уточнив, щоб пройти верифікацію на OLX та отримувати післяплату на рахунок ФОП слід оновити платіжну інформацію у кабінеті OLX; погодитись на передачу даних до NovaPay, мати чинний договір з NovaPay на безготівковий переказ коштів, після цього у профілі активується функція післяплати.

NovaPay засновано 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, в компанія має близько 13 тис. працівників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" по всій Україні. За даними Національного банку України, компанія займає близько 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

NovaPay перша в Україні серед небанківських фінансових установ в 2023 році отримала розширену ліцензію НБУ, що дало змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першою серед небанків наприкінці 2024 року запустила власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.