Інтерфакс-Україна
Телеком
21:05 11.09.2025

Окупність інвестицій в "Дію" 100-кратна

Бюджет Міністерства цифрової трансформації України на розробку порталу та застосунку "Дія" становив близько 1,8 млрд грн, сукупний ефект від цифрових послуг оцінюється у 184 млрд грн, де кожна інвестована гривня окупилася у 100 разів, повідомив перший віцепремʼєр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сукупний ефект послуг у Дії 184 млрд грн. При цьому бюджет Мінцифри, який витратили на розробку портала і застосунку Дія за цей час становить близько 1,8 млрд. Можна впевнено сказати, що кожна інвестова гривня в Дію окупилася у 100 разів. Тож, Дія – це найкраща інвестиція держави", - зауважив Федоров в колонці "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у дослідженні компанії Civitta проаналізували 87 послуг у "Дії ", зокрема "базові" до яких належать отримання різних довідок, витягів, посвідчень, а також Дія.Підпис, "Шлюб онлайн ", "еПідприємець ", "єМалятко " та інші щороку економлять 49 млрд грн.

Друга категорія програми підтримки у "Дії" - "єОселя ", "єРобота ", "єВідновлення ", Нацкешбек та грантові програми мають 6,5 млрд грн економії щороку.

Зазначається, що третя категорія послуг – будівництво, статус ВПО, дипломування моряків, результат яких 4,2 млрд грн економії щороку. І з них – понад 3,6 млрд грн – антикорупційний ефект.

Дослідження також показало, що антикорупційний ефект загалом по 87 досліджених послугах – 7,4 млрд грн на рік.

"До прикладу, 7,4 млрд грн – це приблизний бюджет Вінниці або 74 побудовані школи. Чи майже 500 тисяч FPV-дронів", - наголосив Федоров.

Він також додав, надалі робота проводиться над послугами "еАкциз ", "е-Нотаріат ", "е-Суд " та система онлайн-моніторингу грального бізнесу.

Дослідження реалізовувалося компанією Civitta за підтримки Швейцарії в межах програми ЕGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа.

Раніше перший віцепрем’єр повідомляв, що міністерство цифрової трансформації працює над створенням у застосунку "Дія" спеціальної платформи, через яку українці зможуть повідомляти про проблеми у своїх громадах та регіонах.

 

Теги: #мінцифри #інвестиції #дія

