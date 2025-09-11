Послуги в Дії знищують 7,4 млрд грн хабарів щороку. Як цифровізація економить гроші і час українцям

Фото: https://thedigital.gov.ua/

Михайло Федоров, перший віцепремʼєр – міністр з цифрової трансформації

Для більшості людей цифровізація асоціюється із зручністю – не потрібно збирати довідки, ходити по кабінетах, годинами стояти в чергах, щоб отримати потрібний сервіс. Усі ці процеси вже понад 5 років заміняє Дія. Всього кілька кліків у смартфоні і ви отримали потрібну послугу. Але ефект значно більший.

Кожна послуга онлайн — це зекономлений час і гроші для людей та держави. А ще – це відсутність контакту з чиновниками, а отже — менше корупційних схем. Тобто цифровізація – найефективніший інструмент боротьби з корупцією. Там, де технології замінюють людський фактор, з’являється прозора держава, якій довіряють.

Нещодавно ми представили масштабне дослідження ефективності Дії, яке зробила компанія Civitta за підтримки Швейцарії в межах програми ЕGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа. Це дослідження дозволило зрозуміти, скільки Дія економить коштів і часу, а також як прибирає корупцію. Спойлер: лише антикорупційний ефект послуг в Дії становить 7,4 млрд грн. А це – приблизний бюджет Вінниці чи майже 500 тисяч FPV-дронів.

Як вимірювали ефект?

У дослідженні проаналізували 87 послуг у Дії, які погрупували в три категорії:

“Базові” послуги – ті, що мають високий попит серед українців. Загалом це 60 послуг, серед яких отримання різних довідок, витягів, посвідчень, а також Дія.Підпис, Шлюб онлайн, еПідприємець, єМалятко та інші. Послуги-програми – комплексні сервіси, які з самого початку були запущені онлайн. Це такі сервіси, як єОселя, єРобота, Національний кешбек, Гранти на освіту та інші. Послуги з найвищим корупційним ризиком – це ті, де найбільше взаємодії з чиновниками, а відповідно і ризиків хабарництва. До цієї категорії увійшли: статус ВПО, послуги для моряків, будівельні послуги та ковідні сертифікати.

Щоб визначити ефект кожної послуги, врахували три показники. Матеріальний ефект – скільки коштів витрачали на друк папірців чи ксерокопії, вартість поїздок, а також недоотриманий прибуток, якщо ви брали вихідний, щоб поїхати до держустанови. Зекономлений час – якщо раніше потрібно було місяцями їздити по кабінетах, проводити час у чергах, то зараз такої потреби немає, все можна отримати в кілька кліків. І третій – антикорупційний ефект – отримуючи послугу онлайн, вам не потрібно звертатися до посередника чи давати комусь хабаря. Усе працює прозоро і без чиновника.

Що показало дослідження

Сукупний ефект послуг у Дії 184 млрд грн. Це ваш зекономлений час і витрати на дорогу, оплату послуги, копії документів тощо, а також вартість роботи посередників і розмір хабарів, який ви б могли витрати, щоб отримати певний сервіс. При цьому бюджет Мінцифри, який витратили на розробку портала і застосунку Дія за цей час становить близько 1,8 млрд. Тобто в 100 разів менше, ніж зекономила Дія. Можна впевнено сказати, що кожна інвестова гривня в Дію окупилася у 100 разів. Тож, Дія – це найкраща інвестиція держави.

І ще трохи цифр. «Базові» послуги щороку економлять 49 млрд грн. Потенційний ефект ще більший – близько 75 млрд грн на рік, це якщо всі будуть користуватися онлайн. Цікаво, що найбільший економія цих послуг саме в часі. Адже, наприклад, щоб відкрити ФОП вам треба декілька хвилин на оформлення заяви на порталі Дія і за кілька секунд – ви новий підприємець. Щоб отримати цю послугу офлайн, потрібно витрати близько 1 дня.

До того ж відчутна різниця у вартості послуги, якщо Якщо базовий сервіс офлайн коштував у середньому понад 1,5 тис. грн, то зараз – 242 грн, що у 6 разів менше.

Друга категорія Програми підтримки у Дії — це сервіси, які не просто спрощують бюрократію, а реально змінюють життя людей. У програмах підтримки кожна гривня має подвійний ефект. єОселя, єРобота, єВідновлення, Нацкешбек та грантові програми вже допомогли сотням тисяч українців.

Уявіть, тільки послугу Зимова єПідтримка, якою користалися 14,4+ млн українців. Це наймасовіша послуга за всю історію. Лише за першу добу українці подали 2,5 млн заяв через Дію. Якби не було онлайн-послуги, то всім українцям довелося б йти в держустанови, стояти в чергах, витрачати час та кошти на дорогу.

Послуги-програми – стратегічно важливі послуги з високим впливом на ВВП. По-перше, вони напряму допомагає людині чи бізнесу: пільговий кредит на житло, грант на власну справу, компенсація на відновлення. Друге — ці кошти повертаються в економіку: люди купують матеріали, наймають робітників, запускають нові проєкти. Це створює нові робочі місця і податкові надходження. Саме тому у дослідженні ефект рахувався як пряма економія для громадян – це 6,5 млрд грн економії щороку.

Третя категорія послуг – ті, де найбільші корупційні ризики – будівництво, статус ВПО, дипломування моряків. Саме тут цифровізація дала найбільш відчутний результат — 4,2 млрд грн економії щороку. І з них – понад 3,6 млрд грн – антикорупційний ефект. Фактично це потенційна сума хабарів, які могли осідати в кишенях чиновників, але натомість залишились в українців.

Наприклад, у будівництві 85% вигоди припадає саме на антикорупційний ефект — люди більше не платять посередникам чи за «прискорення» видачі дозволів. У сфері дипломування моряків цифровізація ліквідувала хабарі, які десятиліттями блокували вихід українських моряків на міжнародний ринок праці.

Це приклад того, як технології змінюють не лише зручність, а й систему цінностей — роблять державу прозорішою, ламають корупційні схеми в найбільш ризикових галузях.

Завдяки дослідженню ми виявили, що антикорупційний ефект загалом по 87 досліджених послугах – 7,4 млрд грн на рік. До прикладу, 7,4 млрд грн – це приблизний бюджет Вінниці або 74 побудовані школи. Чи майже 500 тисяч FPV-дронів.

Тож надалі наш вектор роботи зрозумілий – ще більше послуг, ще більше реформ, ще більше цифровізації. Ми йдемо до того, щоб будь-яка взаємодія з державою була максимально прозорою і зручною і зараз в роботі команди важливі антикорупційні сервіси, які змінюють цілі сфери життя держави. Серед них – еАкциз, е-Нотаріат, е-Суд, система онлайн-моніторингу грального бізнесу, ще більше будівельних послуг.