Інтерфакс-Україна
Телеком
14:37 02.09.2025

Система е-Нотаріат запрацює в "Дії" у 2026 році – Федоров

Фото: https://t.me/zedigital/

Система е-Нотаріат стане доступною для користувачів "Дії" у 2026 році, повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, у цьому році система пройде навчально-тестовий етап: з 3 до 30 вересня нотаріуси зможуть протестувати її та залишити відгуки.

"Ми, напевно, збудуємо найбільш захищений електронний нотаріат у світі… Це відкриє можливість нотаріусам з будь-якого містечка країни мати доступ до клієнтів, заробляти й конкурувати", – сказав він на форумі "Система е-Нотаріат: цифрова трансформація нотаріату", який приурочено до професійного свята нотаріусів.

Міністр юстиції України Герман Галущенко наголосив, що впровадження е-Нотаріату спростить роботу нотаріусів і клієнтів та мінімізує шахрайство. "Ми відходимо від паперових документів, переходимо в цифровий формат, що дозволить перевіряти паспорти й коди, що унеможливить шахрайські дії", – зазначив він.

Система об’єднає всі основні реєстри та сервіси в одному цифровому просторі, забезпечить єдиний інтерфейс, безпеку документів із QR-кодом, швидкий обмін даними, реєстрацію кожної нотаріальної дії та автоматизацію перенесення даних по ключових реєстрах.

Проєкт реалізується Міністерством юстиції України та ДП "НАІС" спільно з Міністерством цирової трансформації України та Дією, за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

Теги: #федоров #е_нотаріат

