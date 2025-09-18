Інтерфакс-Україна
Події
16:11 18.09.2025

Мін’юст спростовує інформацію про нібито витік даних українців під час тестування е-Нотаріату

Інформація про нібито витік персональних даних українців через тестування нотаріусами системи е-Нотаріат не відповідає дійсності, заявляють в Міністерстві юстиції України.

“Доступ до системи е-Нотаріат мають виключно чинні авторизовані нотаріуси, які працюють із реєстрами у своїй щоденній діяльності. Нагадуємо, що обов’язок збереження нотаріальної таємниці діє для нотаріусів незалежно від того, чи йдеться про промислове, чи тестове середовище”, - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі відомства в четвер.

Як повідомляється, за період з 3 по 16 вересня систему випробували уже близько 2 тис. нотаріусів. Станом на зараз зібрано понад 250 пропозицій, які стали підґрунтям для подальших технічних доопрацювань.

Міністерство юстиції розпочинає етап доопрацювання системи відповідно до отриманих нотаріусами пропозицій. Після внесення відповідних змін до системи доступ нотаріусам до проходження навчально-тестового періоду буде відновлено.

Раніше Нотаріальна палата України (НПУ) попросила першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка зупинити тестування системи е-нотаріату через виявлені в цій системі витоки справжніх даних Єдиного реєстру довіреностей і Спадкового реєстру, включно з інформацією про заповіти.

Як повідомлялося, з 3 до 30 вересня нотаріуси можуть протестувати систему та залишити відгуки.

Для користувачі “Дії” е-Нотаріат стане доступним у 2026 році. Система об’єднає всі основні реєстри та сервіси в одному цифровому просторі, забезпечить єдиний інтерфейс, безпеку документів із QR-кодом, швидкий обмін даними, реєстрацію кожної нотаріальної дії та автоматизацію перенесення даних по ключових реєстрах.

Теги: #мінюст #е_нотаріат #спростування

