18:18 28.08.2025

Уряд оновив правила у сфері е-нотаріату

Кабінет міністрів України вніс зміни до правил роботи е-нотаріату, повідомило Міністерство юстиції України.

"Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка розроблена Міністерством юстиції України та передбачає внесення змін до постанов від 9 грудня 2021 року №1290 і від 30 травня 2024 р. №619. Мета документу — узгодження положень нормативно-правових актів, забезпечення належного правового регулювання щодо функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій та використання спеціальних бланків нотаріальних документів", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у четвер.

Зокрема, постановою передбачено: одночасне ведення електронного й паперового реєстрів для реєстрації нотаріальних дій у межах експерименту, врегулювання доступу до відомостей у разі реорганізації нотаріальних контор, уточнення переліку даних, які залишаються лише у паперових реєстрах, а також можливість вносити до реєстру інформацію про знищені чи втрачені спеціальні бланки документів.

